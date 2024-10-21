Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют больше времени проводить с детьми

Принцесса Уэльская продолжает восстанавливаться после диагностирования рака. Вероятно, она снова появится на публике в ноябре.

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Кейт Миддлтон собралась на каникулы, чтобы провести время с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Об этом пишет GB News.

Трое королевских детей ушли на каникулы в пятницу, 18 октября, которые продлятся до 4 ноября.

Сыновья и дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон посещают Lambook School, в отличие от их папы и дяди Гарри, которые посещали школу-интернат с 8 лет.

Двухнедельный перерыв станет семейным временем для семьи Уэльских.

Ожидается, что принц Уильям будет иметь меньше публичных мероприятий во время этого периода, а следующее публичное появление Кейт может состояться в ноябре.

Кейт Миддлтон с детьми Фото: Getty

Считается, что 11-летний Джордж, 9-летняя Шарлотта и 6-летний Луи наслаждаются Хэллоуином после того, как их бабушка Кэрол Миддлтон ранее рассказала о празднике.

"Для меня Хэллоуин — это осенний праздник. Я все еще помню веселье и страхи из своего детства; возможность наряжаться, украшать тыквы и устраивать лакомства!" — говорила мама принцессы Уэльской.

Супруга будущего короля Великобритании недавно объявила, что закончила химиотерапию после того, как у нее диагностировали неизвестный тип рака в начале 2024 года. Бывший королевский дворецкий Пол Баррелл считает, что Миддлтон появится на публике в воскресенье памяти, 10 ноября.

"Я думаю, что вы увидите [Кейт] возле кенотафа в ноябре, как дань памяти тем, кто погиб во всех конфликтах", — отметил Баррелл.

Напомним, кому разрешено спать в постели Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Также Фокус писал о причине отказа Кейт Миддлтон от обручального кольца.