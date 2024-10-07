Онкобольная Кейт Миддлтон планирует публичное появление: когда это произойдет

За 2024 год монаршая персона лишь несколько раз выходила в свет. Она посетила парад короля, финал Уимблдона и провела несколько встреч во дворце.

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Онкобольная Кейт Миддлтон планирует публичное появление осенью 2024 года. Об этом пишет Mirror.

Принцесса Уэльская отступила от королевских обязанностей после того, как у нее диагностировали рак, однако она постепенно возвращается к публичной жизни.

Супруга принца Уильяма недавно объявила, что закончила химиотерапию после того, как у нее диагностировали неизвестный тип рака в начале 2024 года. Бывший королевский дворецкий Пол Баррелл считает, что Кэтрин появится на публике в воскресенье памяти, 10 ноября.

Баррел предположил, что принцесса Уэльская появится в Лондоне.

"Я думаю, что вы увидите [Кейт] возле кенотафа в ноябре, как дань памяти тем, кто погиб во всех конфликтах", — сказал экс-дворецкий.

Кейт Миддлтон Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Баррел добавил: "В течение остального года не так много случаев, кроме дипломатического приема в Букингемском дворце, который является крупнейшим вечером в году для королевской семьи, где используются все комнаты Букингемского дворца и каждый присутствующий дипломат в Лондоне".

Будущая британская королева медленно возвращается к работе и подтвердила, что планирует провести благотворительный ежегодный концерт колядок в Вестминстерском аббатстве.

Напомним, Меган Маркл завидовала Кейт Миддлтон из-за большего жилья.

Также Фокус писал о том, как Кейт Миддлтон "спасла" принца Уильяма после его трудного детства.