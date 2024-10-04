Кейт Миддлтон "спасла" принца Уильяма и сделала его счастливым, — СМИ

В раннем возрасте Уильям потерял маму. Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в 1997 году.

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Кейт Миддлтон "спасла" принца Уильяма после его "неблагополучного" детства и посвятила свою жизнь тому, чтобы сделать его счастливым. Об этом пишет Mirror.

История их любви началась, когда они двое были студентами Сент-Эндрюсского университета в Шотландии. Кейт и Уильям начали дружить до того, как начался их роман, а теперь женаты уже более 13 лет и являются родителями троих детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Королевская писательница Анджела Левин вспомнила об их отношениях: "Я думаю, что Кейт помогла спасти Уильяма. Я думаю, что ему было очень трудно выйти из неблагополучной семьи, потерять маму в таком раннем возрасте, и я думаю, что он был в очень трудной ситуации".

Кроме того, Анжела заявила, что Кейт упорно работала, чтобы поддержать Уильяма в его королевской деятельности, а также помогла ему разобраться в его личности.

"Она действительно подбодрила его", — считает Левин.

"Я думаю, что вся ее жизнь заключается в том, чтобы сделать его счастливым. Я думаю, она помогла ему стать мужчиной, познакомив его со своей семьей", — добавила писательница.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Известно, что принцесса Уэльская очень близка со своими родителями, Майклом и Кэрол.

Королевский комментатор Дункан Ларкомб ранее сказал, что Уильям стал "как приемный сын" для Кэрол и Майкла.

"Одной из вещей, которая явно укрепила отношения Уильяма и Кейт с самого начала, был тот факт, что Кейт происходила из очень сплоченной семьи", — рассказывал эксперт.

По словам Ларкомба, Уильяму не хватало этого в детстве, ведь он рано потерял маму.

"Миддлтоны — это действительно идеальное противоядие от пышности Королевской семьи, потому что они являются вполне обычной семьей, которая будет важна для содействия выздоровлению Кейт", — говорил эксперт.

Родители Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Уильям и Кейт познакомились в 2001 году в университете Сент-Эндрюс, где они учились на одном курсе.

Напомним, в сети появилось фото принца Гарри и принца Уильяма с Пи Дидди.

Также Фокус писал о том, как Кейт Миддлтон выразила благодарность принцу Уильяму за поддержку.