Кейт Миддлтон выразила благодарность принцу Уильяму за его поддержку

В 2022 году жена принца Уильяма стала принцессой Уэльской. Ранее этот титул носила его покойная мама.

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Кейт Миддлтон поблагодарила принца Уильяма за его непоколебимую поддержку комментарием из нескольких слов. Об этом пишет Mirror.

Принцесса Уэльская сильно полагалась на свою семью и друзей, когда проходила химиотерапию.

Принц Уильям расчистил свой график официальных визитов и встреч, чтобы быть рядом с возлюбленной на начальных этапах ее выздоровления. Будущий король Великобритании временно отказался от своих королевских обязанностей, чтобы ухаживать за Кейт и тремя их детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Недавно многодетная мама объявила о возвращении к королевским обязанностям и окончании курса химиотерапии. Принц Уильям поддержал свою жену и ее возвращение к работе после того, как она ранее сделала редкий комментарий из десяти слов о своем муже, демонстрируя его непоколебимую поддержку.

В июне 2022 года во время празднования Платинового юбилея королевы Елизаветы II Уильям и Кейт вместе со своими двумя старшими детьми, Джорджем и Шарлоттой, посетили Кардифф. Будущая королева тогда пообщалась с толпой.

Когда она пожимала руки, одна женщина сказала ей, что однажды она станет великой принцессой Уэльской. Кейт ответила: "Это очень любезно с вашей стороны. Я в надежных руках", показывая на Уильяма.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Этот титул Кейт получила после смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года. Король Чарльз ІІІ заявил, что будет придерживаться королевской традиции, назвав своего наследника Уильяма принцем Уэльским. Ранее женский титул носила покойная принцесса Диана, мама Уильяма.

Напомним, Кейт Миддлтон появилась на публике в серьгах за 100 тысяч гривен.

Также Фокус писал о том, какая Кейт Миддлтон в реальной жизни.