Кейт Міддлтон висловила вдячність принцу Вільяму за його підтримку

У 2022 році дружина принца Вільяма стала принцесою Уельською. Раніше цей титул носила його покійна мама.

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Кейт Міддлтон подякувала принцу Вільяму за його непохитну підтримку коментарем із десяти слів. Про це пише Mirror.

Принцеса Уельська сильно покладалася на свою родину та друзів, коли проходила хіміотерапію.

Принц Вільям розчистив свій графік офіційних візитів і зустрічей, щоб бути поруч з коханою на початкових етапах її одужання. Майбутній король Великої Британії тимчасово відмовився від своїх королівських обов'язків, щоб доглядати за Кейт і трьома їхніми дітьми — принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї.

Нещодавно багатодітна мама оголосила про повернення до королівських обов'язків та закінчення курсу хіміотерапії. Принц Вільям підтримав свою дружину та її повернення до роботи після того, як вона раніше зробила рідкісний коментар з десяти слів про свого чоловіка, демонструючи його непохитну підтримку.

У червні 2022 року під час святкування Платинового ювілею королеви Єлизавети ІІ Вільям і Кейт разом зі своїми двома старшими дітьми, Джорджем і Шарлоттою, відвідали Кардіфф. Майбутня королева тоді поспілкувалася з натовпом.

Коли вона потискала руки, одна жінка сказала їй, що одного дня вона стане великою принцесою Уельською. Кейт відповіла: "Це дуже люб'язно з вашого боку. Я в надійних руках", показуючи на Вільяма.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

Цей титул Кейт отримала після смерті королеви Єлизавети ІІ у вересні 2022 року. Король Чарльз ІІІ заявив, що дотримуватиметься королівської традиції, назвавши свого спадкоємця Вільяма принцом Уельським. Раніше жіночий титул носила покійна принцеса Діана, мама Вільяма.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон зʼявилася на публіці в сережках за 100 тисяч гривень.

Також Фокус писав про те, яка Кейт Міддлтон у реальному житті.