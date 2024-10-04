Кейт Міддлтон "врятувала" принца Вільяма та зробила його щасливим, — ЗМІ

У ранньому віці Вільям втратив маму. Принцеса Діана загинула в автокатастрофі у 1997 році.

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Кейт Міддлтон "врятувала" принца Вільяма після його "неблагополучного" дитинства і присвятила своє життя тому, щоб зробити його щасливим. Про це пише Mirror.

Історія їхнього кохання почалася, коли вони двоє були студентами Сент-Ендрюського університету в Шотландії. Кейт та Вільям почали дружити до того, як почався їхній роман, а тепер одружені вже понад 13 років і є батьками трьох дітей – принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї.

Королівська письменниця Анджела Левін згадала про їхні стосунки: "Я думаю, що Кейт допомогла врятувати Вільяма. Я думаю, що йому було дуже важко вийти з неблагополучної сім’ї, втратити маму в такому ранньому віці, і я думаю, що він був у дуже важкій ситуації".

Крім того, Анжела заявила, що Кейт наполегливо працювала, щоб підтримати Вільяма в його королівській діяльності, а також допомогла йому розібратися в його особистості.

"Вона дійсно підбадьорила його", — вважає Левін.

"Я думаю, що все її життя полягає в тому, щоб зробити його щасливим. Я думаю, вона допомогла йому стати чоловіком, познайомивши його зі своєю родиною", — додала письменниця.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Відомо, що принцеса Уельська дуже близька зі своїми батьками, Майклом і Керол.

Королівський коментатор Дункан Ларкомб раніше сказав, що Вільям став "як прийомний син" для Керол і Майкла.

"Однією з речей, яка явно зміцнила стосунки Вільяма та Кейт з самого початку, був той факт, що Кейт походила з дуже згуртованої родини", — розповідав експерт.

За словами Ларкомба, Вільяму не вистачало цього в дитинстві, адже він рано втратив маму.

"Міддлтони — це справді ідеальна протиотрута від пишноти Королівської родини, тому що вони є цілком звичайною родиною, яка буде важливою для сприяння одужанню Кейт", — говорив експерт.

Батьки Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Вільям і Кейт познайомилися у 2001 році в університеті Сент-Ендрюс, де вони навчалися на одному курсі.

Нагадаємо, у мережі зʼявилося фото принца Гаррі та принца Вільяма з Пі Дідді.

Також Фокус писав про те, як Кейт Міддлтон висловила вдячність принцу Вільяму за підтримку.