Кейт Міддлтон "врятувала" принца Вільяма та зробила його щасливим, — ЗМІ
У ранньому віці Вільям втратив маму. Принцеса Діана загинула в автокатастрофі у 1997 році.
Кейт Міддлтон "врятувала" принца Вільяма після його "неблагополучного" дитинства і присвятила своє життя тому, щоб зробити його щасливим. Про це пише Mirror.
Історія їхнього кохання почалася, коли вони двоє були студентами Сент-Ендрюського університету в Шотландії. Кейт та Вільям почали дружити до того, як почався їхній роман, а тепер одружені вже понад 13 років і є батьками трьох дітей – принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї.
Королівська письменниця Анджела Левін згадала про їхні стосунки: "Я думаю, що Кейт допомогла врятувати Вільяма. Я думаю, що йому було дуже важко вийти з неблагополучної сім’ї, втратити маму в такому ранньому віці, і я думаю, що він був у дуже важкій ситуації".
Крім того, Анжела заявила, що Кейт наполегливо працювала, щоб підтримати Вільяма в його королівській діяльності, а також допомогла йому розібратися в його особистості.
"Вона дійсно підбадьорила його", — вважає Левін.
"Я думаю, що все її життя полягає в тому, щоб зробити його щасливим. Я думаю, вона допомогла йому стати чоловіком, познайомивши його зі своєю родиною", — додала письменниця.
Відомо, що принцеса Уельська дуже близька зі своїми батьками, Майклом і Керол.
Королівський коментатор Дункан Ларкомб раніше сказав, що Вільям став "як прийомний син" для Керол і Майкла.
"Однією з речей, яка явно зміцнила стосунки Вільяма та Кейт з самого початку, був той факт, що Кейт походила з дуже згуртованої родини", — розповідав експерт.
За словами Ларкомба, Вільяму не вистачало цього в дитинстві, адже він рано втратив маму.
"Міддлтони — це справді ідеальна протиотрута від пишноти Королівської родини, тому що вони є цілком звичайною родиною, яка буде важливою для сприяння одужанню Кейт", — говорив експерт.
Вільям і Кейт познайомилися у 2001 році в університеті Сент-Ендрюс, де вони навчалися на одному курсі.
Нагадаємо, у мережі зʼявилося фото принца Гаррі та принца Вільяма з Пі Дідді.
Також Фокус писав про те, як Кейт Міддлтон висловила вдячність принцу Вільяму за підтримку.