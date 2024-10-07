Онкохвора Кейт Міддлтон планує публічну появу: коли це станеться

За 2024 рік монарша персона лише кілька разів виходила у світ. Вона відвідала парад короля, фінал Вімблдону та провела кілька зустрічей у палаці.

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Онкохвора Кейт Міддлтон планує публічну появу восени 2024 року. Про це пише Mirror.

Принцеса Уельська відступила від королівських обов'язків після того, як у неї діагностували рак, проте вона поступово повертається до публічного життя.

Дружина принца Вільяма нещодавно оголосила, що закінчила хіміотерапію після того, як у неї діагностували невідомий тип раку на початку 2024 року. Колишній королівський дворецький Пол Баррелл вважає, що Кетрін з’явиться на публіці в неділю памʼяті, 10 листопада.

Баррел припустив, що принцеса Уельська з’явиться в Лондоні.

"Я думаю, що ви побачите [Кейт] біля кенотафу в листопаді, як данину пам'яті тим, хто загинув у всіх конфліктах", — сказав ексдворецький.

Кейт Міддлтон Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Баррел додав: "Протягом решти року не так багато випадків, окрім дипломатичного прийому в Букінгемському палаці, який є найбільшим вечором у році для королівської сім’ї, де використовуються всі кімнати Букінгемського палацу і кожен присутній дипломат у Лондоні".

Майбутня британська королева повільно повертається до роботи і підтвердила, що планує провести благодійний щорічний концерт колядок у Вестмінстерському абатстві.

Нагадаємо, Меган Маркл заздрила Кейт Міддлтон через більше житло.

Також Фокус писав про те, як Кейт Міддлтон "врятувала" принца Вільяма після його важкого дитинства.