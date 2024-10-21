Кейт Міддлтон та принц Вільям планують більше часу проводити з дітьми

Принцеса Уельська продовжує відновлюватися після діагностування раку. Ймовірно, вона знову зʼявиться на публіці в листопаді.

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Кейт Міддлтон зібралася на канікули, щоб провести час з принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї. Про це пише GB News.

Троє королівських дітей пішли на канікули в п'ятницю, 18 жовтня, які триватимуть до 4 листопада.

Сини та донька принца Вільяма та Кейт Міддлтон відвідують Lambook School, на відміну від їхнього тата та дядька Гаррі, які відвідували школу-інтернат з 8 років.

Двотижнева перерва стане сімейним часом для родини Уельських.

Очікується, що принц Вільям матиме менше публічних заходів під час цього періоду, а наступна публічна поява Кейт може відбутися в листопаді.

Кейт Міддлтон з дітьми Фото: Getty

Вважається, що 11-річний Джордж, 9-річна Шарлотта та 6-річний Луї насолоджуються Геловіном після того, як їхня бабуся Керол Міддлтон раніше розповіла про свято.

"Для мене Геловін — це осіннє свято. Я все ще пам’ятаю веселощі та страхи зі свого дитинства; можливість наряджатися, прикрашати гарбузи та влаштовувати ласощі!" — говорила мама принцеси Уельської.

Дружина майбутнього короля Великої Британії нещодавно оголосила, що закінчила хіміотерапію після того, як у неї діагностували невідомий тип раку на початку 2024 року. Колишній королівський дворецький Пол Баррелл вважає, що Міддлтон з’явиться на публіці в неділю памʼяті, 10 листопада.

"Я думаю, що ви побачите [Кейт] біля кенотафу в листопаді, як данину пам'яті тим, хто загинув у всіх конфліктах", — зазначив Баррелл.

Нагадаємо, кому дозволено спати в ліжку Кейт Міддлтон та принца Вільяма.

Також Фокус писав про причину відмови Кейт Міддлтон від обручки.