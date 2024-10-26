"Сейчас или никогда": у Кейт Миддлтон есть план примирения Гарри и Уильяма

Принцесса Уэльская ранее имела особую связь с принцем Гарри. Они описывали свои отношения как "брат-сестра".

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У Кейт Миддлтон есть план примирения принца Уильяма и принца Гарри. Об этом пишет Closer Online.

Известно, что отношения сыновей короля Чарльза III не самые теплые, что нанесло ущерб имиджу британской королевской семьи в последние годы.

Кейт Миддлтон ранее имела особую связь с принцем Гарри. Они описывали свои отношения как "брат-сестра". Впрочем, с 2020 года, когда Гарри и Меган перебрались в США, родственники практически не видятся.

Учитывая все то, что семья сделала для нее, Кейт чувствует, что пришло время отдать что-то взамен. Она считает, что лучшим способом было бы помочь помирить двух братьев.

Принц Гарри и принц Уильям Фото: Getty Images

Отчеты свидетельствуют о том, что герцог Сассекский и Меган Маркл сталкиваются с трудностями в браке, некоторые источники утверждают, что они живут "отдельной жизнью", а также ходят слухи, что их брак может распасться.

Это может быть основной причиной, почему принцесса Уэльская рассматривает возможность связи с парой. Она чувствует, что настал момент действовать сейчас или никогда.

"Кейт держит руку на пульсе королевской семьи, и она твердо чувствует, что это последний шанс Гарри загладить вину и вернуться в семью, пока не поздно. Она остается верной своему слову и отказывается отказаться от него, но в то же время она дала понять, что Гарри нужно прилагать больше слаженных усилий", — рассказал королевский инсайдер.

Принц Гарри и принц Уильям Фото: Getty Images

"Несмотря на все, она все еще воспринимает Гарри как младшего брата и готова простить его", — добавил источник.

Также у Кейт Миддлтон есть одна просьба к герцогу Сассекскому. Она хочет, чтобы тот принес искренние извинения королю Чарльзу III и принцу Уильяму за его публичную и постоянную критику королевской семьи. Как только это произойдет, Кейт верит, что Гарри встретят обратно с распростертыми объятиями.

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон планируют больше времени уделить детям.

Также Фокус писал об особом "госте" в постели Кейт Миддлтон и принца Уильяма.