"Зараз або ніколи": у Кейт Міддлтон є план примирення Гаррі та Вільяма

Принцеса Уельська раніше мала особливий звʼязок з принцом Гаррі. Вони описували свої стосунки як "брат-сестра".

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У Кейт Міддлтон є план примирення принца Вільяма та принца Гаррі. Про це пише Closer Online.

Відомо, що стосунки синів короля Чарльза ІІІ не найтепліші, що завдало шкоди іміджу британської королівської сім’ї впродовж останніх років.

Кейт Міддлтон раніше мала особливий звʼязок з принцом Гаррі. Вони описували свої стосунки як "брат-сестра". Втім, з 2020 року, коли Гаррі та Меган перебралися до США, родичі практично не бачаться.

Враховуючи все те, що родина зробила для неї, Кейт відчуває, що настав час віддати щось взамін. Вона вважає, що найкращим способом було б допомогти помирити двох братів.

Принц Гаррі та принц Вільям Фото: Getty Images

Звіти свідчать про те, що герцог Сассекський та Меган Маркл стикаються з труднощами у шлюбі, деякі джерела стверджують, що вони живуть "окремим життям", а також ходять чутки, що їхній шлюб може розпатися.

Це може бути основною причиною, чому принцеса Уельська розглядає можливість зв’язку з парою. Вона відчуває, що настав момент діяти зараз або ніколи.

"Кейт тримає руку на пульсі королівської сім’ї, і вона твердо відчуває, що це останній шанс Гаррі загладити провину та повернутися до родини, поки не пізно. Вона залишається вірною своєму слову і відмовляється відмовитися від нього, але в той же час вона дала зрозуміти, що Гаррі потрібно докладати більше злагоджених зусиль", — розповів королівський інсайдер.

Принц Гаррі та принц Вільям Фото: Getty Images

"Попри все, вона все ще сприймає Гаррі як молодшого брата і готова пробачити його", — додало джерело.

Також у Кейт Міддлтон є одне прохання до герцога Сассекського. Вона хоче, аби той приніс щирі вибачення королю Чарльзу ІІІ та принцу Вільяму за його публічну та постійну критику королівської родини. Як тільки це станеться, Кейт вірить, що Гаррі зустрінуть назад з розкритими обіймами.

Нагадаємо, принц Вільям та Кейт Міддлтон планують більше часу приділити дітям.

Також Фокус писав про особливого "гостя" в ліжку Кейт Міддлтон та принца Вільяма.