"Тайный сын" короля Чарльза ІІІ и Камиллы требует провести тест на отцовство (фото)

Мужчина уже много лет пытается добиться от королевской семьи согласия провести тест на отцовство. Он уверяет, что является внебрачным ребенком Чарльза и Камиллы.

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Мужчина по имени Саймон Доранте-Дэй, утверждающий, что является "тайным внебрачным ребенком" короля Чарльза ІІІ и королевы Камиллы, сравнил строение своего лица с лицами членов королевской семьей и снова требует провести тест на отцовство, сообщает RadarOnline.

По данным журналистов, Саймон Доранте-Дэй подал иск в суд, поскольку считает, что в его жилах течет королевская кровь. Более того, он уверен, что является внебрачным сыном действующего монарха Великобритании и его супруги, королевы Камиллы.

Король Чарльз ІІІ и королева Камилла Фото: Getty Images

Ранее, 7 сентября, в публикации в Facebook он сравнил черты своего лица с королем Чарльзом и его двумя сыновьями, принцем Уильямом и принцем Гарри, чтобы подкрепить свои заявления перед 29 000 подписчиков. "Это сравнение Уильяма, меня, Чарльза и Гарри очень ясно демонстрирует: здесь нет никакой последовательности. Тот факт, что левая сторона моего лица полностью совпадает с лицом Чарльза, в то время как у Уильяма и Гарри она не совпадает, поднимает очевидный вопрос: кто же настоящие сыновья Чарльза?", — написал Саймон.

Доранте-Дэй привел и другие "факты", которые, по его мнению, доказывают, что он является тайным внебрачным ребенком королевской пары. Он утверждал, что король Чарльз и Камилла встретились в середине 1960-х, а не в 1970-х. По его словам, Камилла перестала появляться в светских мероприятиях Великобритании незадолго до его рождения.

"Вот почему моя жена, доктор Элвианна, и я считаем, что четырехсторонний тест на отцовство — единственный способ решить эту проблему раз и навсегда. Правду об игре, в которую на протяжении 58 лет играли монархия, правительство и истеблишмент, необходимо раскрыть", — отметил мужчина в своей публикации.

Напомним, 8 октября стало известно о самом заветном желании короля Чарльза ІІІ. Сложные отношения принца Гарри с отцом и братом стали предметом множества спекуляций. Монарх очень тяжело переживает скандал в королевской семье.