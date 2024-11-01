"Таємний син" короля Чарльза ІІІ і Камілли вимагає провести тест на батьківство (фото)

Чоловік уже багато років намагається домогтися від королівської сім'ї згоди провести тест на батьківство. Він запевняє, що є позашлюбною дитиною Чарльза і Камілли.

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Чоловік на ім'я Саймон Доранте-Дей, який стверджує, що є "таємною позашлюбною дитиною" короля Чарльза ІІІ і королеви Камілли, порівняв будову свого обличчя з обличчями членів королівської сім'ї і знову вимагає провести тест на батьківство, повідомляє RadarOnline.

За даними журналістів, Саймон Доранте-Дей подав позов до суду, оскільки вважає, що в його жилах тече королівська кров. Ба більше, він упевнений, що є позашлюбним сином чинного монарха Великої Британії та його дружини, королеви Камілли.

Король Чарльз ІІІ і королева Камілла Фото: Getty Images

Раніше, 7 вересня, у публікації у Facebook він порівняв риси свого обличчя з королем Чарльзом і його двома синами, принцом Вільямом і принцом Гаррі, щоб підкріпити свої заяви перед 29 000 підписників. "Це порівняння Вільяма, мене, Чарльза і Гаррі дуже ясно демонструє: тут немає ніякої послідовності. Той факт, що лівий бік мого обличчя повністю збігається з обличчям Чарльза, у той час як у Вільяма і Гаррі він не збігається, піднімає очевидне запитання: хто ж справжні сини Чарльза?", — написав Саймон.

Доранте-Дей навів й інші "факти", які, на його думку, доводять, що він є таємною позашлюбною дитиною королівської пари. Він стверджував, що король Чарльз і Камілла зустрілися в середині 1960-х, а не в 1970-х. За його словами, Камілла перестала з'являтися у світських заходах Великобританії незадовго до його народження.

"Ось чому моя дружина, доктор Елвіанна, і я вважаємо, що чотиристоронній тест на батьківство — єдиний спосіб вирішити цю проблему раз і назавжди. Правду про гру, в яку впродовж 58 років грали монархія, уряд та істеблішмент, необхідно розкрити", — зазначив чоловік у своїй публікації.

Нагадаємо, 8 жовтня стало відомо про найзаповітніше бажання короля Чарльза ІІІ. Складні стосунки принца Гаррі з батьком і братом стали предметом безлічі спекуляцій. Монарх дуже важко переживає скандал у королівській родині.