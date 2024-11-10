Принц Вільям розкрив питання, яким його діти часто цікавляться
Будущий монарх отправился в Южную Африку на премию Earthshot Awards. Там он встретился с Робертом Ирвином, сыном покойного природоохранника Стива Ирвина.
Принц Уильям раскрыл вопросы, которые "регулярно" задают его дети Джордж, Шарлотта и Луи. Об этом пишет Hello Magazine.
Будущий король Великобритании отправился в Южную Африку на премию Earthshot Awards и во время своего путешествия он встретился с Робертом Ирвином, сыном покойного природоохранника Стива Ирвина.
Роберт спросил принца Уэльского о его любимом животном. Уильям пошутил, что об этом его часто спрашивают дети, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.
"Это действительно сложный вопрос. Мои дети спрашивают меня об этом регулярно. Думаю, мне придется сказать "гепард"... Да, я люблю гепардов. Фантастические животные", — отметил муж Кейт Миддлтон.
В ответ Роберт сказал: "Гепарды это хорошо. Очень круто, очень круто... Для меня это хамелеоны. Невоспетый герой. Я люблю их".
Как известно, старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон очень любит животных. В 2019 году будущий король рассказал, что принц Джордж любит ящериц, сделав этот комментарий после того, как увидел варана во время своей поездки в Пакистан.
Напомним, какие на самом деле Кейт Миддлтон и принц Уильям.
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