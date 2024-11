Известный регбист рассказал, какие на самом деле Кейт Миддлтон и принц Уильям

В сентябре 2023 года Кейт и Уильям снялись в подкасте мужа дочери принцессы Анны Майка Тиндалла. Через год создатели проекта вспомнили встречу с монаршими персонами.

Джеймс Хаскелл рассказал, что Кейт Миддлтон и принц Уильям имеют "злое чувство юмора". Об этом пишет Daily Mail.

Бывший английский регбист присоединился к Майку Тиндаллу, чтобы обсудить их встречу с двоюродным братом его жены Зары, принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон, для их подкаста The Good, the Bad & the Rugby.

Говоря об Уэльских, Джеймс сказал: "Этот подкаст был блестящим, потому что мы видим их в лучшем виде, очевидно, у них злое чувство юмора, особенно в этой стране мы, очевидно, ставим людей на пьедестал, но они являются обычной семьей, невероятной семьей, они много делают для этой страны, но они обычная семья".

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Фото: Getty Images

Во время дискуссии в Виндзорском замке был затронут вопрос конкурентоспособности. Кейт и Уильяма спросили о конкуренции между ними, а один из ведущих рассказал, что Майк сравнил их с Моникой из сериала "Друзья", которая известна своим желанием всегда быть лучшей во всем.

Кейт ответила: "Я действительно не такая конкурентоспособная, я не знаю, откуда это взялось".

Тогда Майк спросил, демонстрируют ли трое детей пары — 10-летний принц Джордж, восьмилетняя принцесса Шарлотта и пятилетний принц Луи — признаки конкурентоспособности.

Принцесса Анна тогда вмешалась, говоря: "Немножко, я бы сказала".

Кейт Миддлтон и принц Уильям снялись в подкасте Майка Тиндалла

Миддлтон добавила: "Что интересно, это то, что все они [имеют] очень разные темпераменты".

