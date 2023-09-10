Кейт Миддлтон появилась в подкасте в стильном блейзере от Catherine Walker (видео)

Принц и принцесса Уэльские появились в программе "Хороший, плохой и регби" вместе с тещей соведущего Майка Тиндалла, принцессой Анной.

Related video

В преддверии поездки во Францию на чемпионат мира по регби принц и принцесса Уэльские неожиданно появились в подкасте другого члена королевской семьи "Хороший, плохой и регби". Об этом пишет People.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

К королевской паре на записи подкаста, который снимался в Виндзорском замке, также присоединилась принцесса Анна, а соведущим был Майк Тиндалл.

Принц и принцесса Уэльские появились в программе "Хороший, плохой и регби" Майка Тиндалла вместе с принцессой Анной Фото: Getty Images

41-летняя принцесса Уэльская выбрала элегантный ансамбль в качестве гостя в эпизоде шоу. По этому случаю мать троих детей надела серый клетчатый пиджак от Catherine Walker. Она дебютировала в стильном блейзере в феврале 2022 года во время визита на выставку "Родители и дети вместе" в Лондоне.

Принц и принцесса Уэльские появились в программе "Хороший, плохой и регби" Майка Тиндалла вместе с принцессой Анной Фото: Getty Images

Она также надела боди Cupro Shirt белого цвета от британского дизайнера Холланда Купера и сшитые на заказ брюки темно-синего цвета от Alexander McQueen. Чтобы объединить образ, принцесса Уэльская выбрала туфли на каблуке — туфли Staple P-90 L в цвете "Серый антранцит" от Hugo Boss. Она неоднократно носила эти туфли с рисунком, и они являются одним из основных предметов ее гардероба.

Из аксессуаров она выбрала часы-браслет Ballon Bleu de Cartier. Будущая королева выглядела потрясающе, сидя рядом с принцем Уильямом во время беседы. Она выбрала естественный макияж, нанеся лишь немного помады и дымчатые тени для век.

Вся компания улыбалась, обсуждая ряд тем, включая конкуренцию между Кейт и Уильямом.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон появилась на публике в белоснежном брючном костюме.