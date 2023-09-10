Кейт Міддлтон з'явилася в подкасті в стильному блейзері від Catherine Walker (відео)

Принц і принцеса Уельські з'явилися в програмі "Хороший, поганий і регбі" разом із тещею співведучого Майка Тіндалла, принцесою Анною.

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Напередодні поїздки до Франції на чемпіонат світу з регбі принц і принцеса Уельські несподівано з'явилися в подкасті іншого члена королівської сім'ї "Хороший, поганий і регбі". Про це пише People.

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До королівської пари на записі подкасту, який знімався у Віндзорському замку, також приєдналася принцеса Анна, а співведучим був Майк Тіндалл.

Принц і принцеса Уельські з'явилися в програмі "Хороший, поганий і регбі" Майка Тіндалла разом із принцесою Анною Фото: Getty Images

41-річна принцеса Уельська обрала елегантний ансамбль, як гостя в епізоді шоу. З цієї нагоди мати трьох дітей одягла сірий картатий піджак від Catherine Walker. Вона дебютувала в стильному блейзері в лютому 2022 року під час візиту на виставку "Батьки і діти разом" у Лондоні.

Принц і принцеса Уельські з'явилися в програмі "Хороший, поганий і регбі" Майка Тіндалла разом із принцесою Анною Фото: Getty Images

Вона також одягла боді Cupro Shirt білого кольору від британського дизайнера Голланда Купера і пошиті на замовлення штани темно-синього кольору від Alexander McQueen. Щоб об'єднати образ, принцеса Вельська вибрала туфлі на підборах — туфлі Staple P-90 L у кольорі "Сірий антранцит" від Hugo Boss. Вона неодноразово носила ці туфлі з малюнком, і вони є одним з основних предметів її гардероба.

З аксесуарів вона вибрала годинник-браслет Ballon Bleu de Cartier. Майбутня королева мала приголомшливий вигляд, сидячи поруч з принцом Вільямом під час бесіди. Вона вибрала природний макіяж, нанісши лише трохи помади і димчасті тіні для повік.

Уся компанія посміхалася, обговорюючи низку тем, включно з конкуренцією між Кейт і Вільямом.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в білосніжному брючному костюмі.