Відомий регбіст розповів, які насправді Кейт Міддлтон та принц Вільям

У вересні 2023 Кейт та Вільям знялися в подкасті чоловіка доньки принцеси Анни Майка Тіндалла. Через рік творці проєкту пригадали зустріч з монаршими персонами.

Джеймс Гаскелл розповів, що Кейт Міддлтон і принц Вільям мають "зле почуття гумору". Про це пише Daily Mail.

Колишній англійський регбіст приєднався до Майка Тіндалла, щоб обговорити їхню зустріч із двоюрідним братом його дружини Зари, принцом Вільямом та його дружиною Кейт Міддлтон, для їхнього подкасту The Good, the Bad & the Rugby.

Говорячи про Уельських, Джеймс сказав: "Цей подкаст був блискучим, тому що ми бачимо їх у найкращому вигляді, очевидно, у них зле почуття гумору, особливо в цій країні ми, очевидно, ставимо людей на п’єдестал, але вони є звичайною сім'єю, неймовірною сім'єю, вони багато роблять для цієї країни, але звичайна сім'я".

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми Фото: Getty Images

Пд час дискусії у Віндзорському замку було порушено питання конкурентоспроможності. Кейт і Вільяма запитали про конкуренцію між ними, а один із ведучих розповів, що Майк порівняв їх із Монікою із серіалу "Друзі", яка відома своїм бажанням завжди бути найкращою у всьому.

Кейт відповіла: "Я справді не така конкурентоспроможна, я не знаю, звідки це взялося".

Тоді Майк запитав, чи троє дітей пари – 10-річний принц Джордж, восьмирічна принцеса Шарлотта та п’ятирічний принц Луї – демонструють ознаки конкурентоспроможності.

Принцеса Анна тоді втрутилася, кажучи: "Трішки, я б сказала".

Кейт Міддлтон та принц Вільям знялися в подкасті Майка Тіндалла

Міддлтон додала: "Що цікаво, це те, що всі вони [мають] дуже різні темпераменти".

