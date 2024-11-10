Принц Вільям розкрив питання, яким його діти часто цікавляться

Майбутній монарх вирушив до Південної Африки на премію Earthshot Awards. Там він зустрівся з Робертом Ірвіном, сином покійного природоохоронця Стіва Ірвіна.

Принц Вільям розкрив запитання, які "регулярно" ставлять його діти Джордж, Шарлотта та Луї. Про це пише Hello Magazine.

Майбутній король Великої Британії вирушив до Південної Африки на премію Earthshot Awards і під час своєї подорожі він зустрівся з Робертом Ірвіном, сином покійного природоохоронця Стіва Ірвіна.

Роберт запитав принца Уельського про його улюблену тварину. Вільям пожартував, що про це його часто запитують діти, принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї.

"Це справді складне запитання. Мої діти запитують мене про це регулярно. Думаю, мені доведеться сказати "гепард"… Так, я люблю гепардів. Фантастичні тварини", — зазначив чоловік Кейт Міддлтон.

У відповідь Роберт сказав: "Гепарди це добре. Дуже круто, дуже круто… Для мене це хамелеони. Неоспіваний герой. Я люблю їх".

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми Фото: Getty Images

Як відомо, старший син принца Вільяма та Кейт Міддлтон дуже любить тварин. У 2019 році майбутній король розповів, що принц Джордж любить ящірок, зробивши цей коментар після того, як побачив варана під час своєї поїздки до Пакистану.

Принц Джордж Фото: Getty Images

Нагадаємо, які насправді Кейт Міддлтон та принц Вільям.

Також Фокус писав про ознаки одужання Кейт Міддлтон, яка бореться з раком.