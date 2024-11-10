Стосунки принца Гаррі з королем Чарльзом "повністю розпалися", — ЗМІ

Гарри и Меган переехали в США в 2020 году. Там они начали давать интервью и выпускать документальные проекты с критикой королевской семьи.

Отношения принца Гарри и Меган Маркл с королем Чарльзом "полностью распались". Об этом пишет Mirror.

Герцог Сассекский и его жена, похоже, пытаются наладить отношения с королевской семьей, особенно с отцом Гарри.

Впрочем, у супругов это плохо получается из-за постоянного "распада". С тех пор, как Гарри и Меган публично обнародовали скандальное поведение членов королевской семьи, сначала во время встречи с Опрой Уинфри в 2021 году, а затем в мемуарах герцога 2023 года "Запасной", у Гарри и Меган довольно напряженные отношения с Фирмой.

И сейчас ситуация приближается к тому, что отношения Сассекских с королем Чарльзом III полностью разрываются.

"Я считаю, что это, вероятно, самый большой тревожный сигнал о том, что [их отношения] на самом деле могут быть в точке полного распада", — сказал королевский корреспондент Джек Ройстон.

Кроме того, журналистка Бронте Кой сообщила, что Меган и Гарри непрерывно преследуют королевскую семью и еще больше разожгли вражду этим.

Король Чарльз III и принц Гарри Фото: Getty Images

Одним из критических моментов в отношениях короля Чарльза с сыном стало то, когда монарх не позволил Меган Маркл поехать в Балморал в день смерти покойной королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года.

По словам королевского писателя Роба Джобсона, король сказал Гарри во время телефонного разговора, что его жена должна остаться в Лондоне, а не сопровождать герцога в Шотландию.

Напомним, принца Гарри могут выгнать из США.

Также Фокус писал о ранее невиданном свадебном фото принца Гарри и Меган Маркл.