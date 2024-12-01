Малоизвестные факты жизни принцессы Дианы: обращалась к астрологам и экстрасенсам (фото)

Диана какое-то время старалась спасти свой брак с принцем Чарльзом. Однако все ее старания не увенчались успехом — в 1996 году пара оформила развод.

Принцесса Диана была известна как бунтарка и часто нарушала королевские традиции. Вместо того, чтобы соблюдать правила Букингемского дворца, покойная жена Чарльза ІІІ обращалась к астрологам и людям с даром предвидения, чтобы они "помогли ей глубже понять себя и спасти свой не особо счастливый брак". Об этом рассказал королевский писатель, автор книги "Король", Кристофер Андерсен в интервью Fox News.

"На протяжении многих лет Диана обращалась за помощью к целой толпе астрологов, целителей, нумерологов, гадателей на картах Таро, ясновидящих, экстрасенсов и "духовных наставников"", — рассказал Андерсен.

Принцесса Диана Фото: Getty

Он отметил, что специалисты, которых наняла Диана, подтвердили существование романа Чарльза с Камиллой Паркер Боулз во время их брака. Он добавил: "большинство… сказали ей то, что она уже знала: что ее муж изменял ей со своей бывшей пассией".

Принц Чарльз и принцесса Диана Фото: Getty Images

Комментарии Андерсен прозвучали вскоре после того, как журнал Vanity Fair проанализировал книгу целителя-энергетика Симоны Симмонс "Диана: последнее слово", посвященную ее отношениям с королевской семьей. По данным издания, календарь Дианы "был заполнен встречами с экстрасенсами, спиритуалистами, астрологами, энергетическими целителями, хиромантами, тарологами". Она "также часто посещала сеансы альтернативной медицины, включая промывание кишечника, рефлексотерапию, ароматерапию, иглоукалывание и гипнотерапию".

Принцесса Диана Фото: Getty Images

"В конце 80-х и начале 90-х годов она общалась с самыми разными людьми", — рассказал бывший дворцовый чиновник королевскому автору Салли Беделл Смит, слова которого приводит издание. "Они входили и выходили, и я не знаю, как они там оказались, но как только вы попадаете в эту сцену, это крик о помощи. Диана была в плену у всех этих безумных экстрасенсов", — поделился телохранитель Кен Уорф.

Но, все старания принцессы Дианы ни к чему хорошему не привели. Королевская пара развелась в 1996 году. Диана получила единовременную выплату размером 17 миллионов фунтов стерлингов и должна была получать 400 тысяч фунтов ежегодно. Бывшие супруги также подписали соглашение о конфиденциальности, где им запрещалось обсуждать подробности развода и супружеской жизни.

Ранее, 2 сентября, Фокус писал о том, что известный стилист нарушил 27-летнее молчание и раскрыл некоторые секреты принцессы Дианы.