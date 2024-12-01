Маловідомі факти життя принцеси Діани: зверталася до астрологів та екстрасенсів (фото)

Діана якийсь час намагалася врятувати свій шлюб із принцом Чарльзом. Однак усі її старання не увінчалися успіхом — 1996 року пара оформила розлучення.

Принцеса Діана була відома як бунтарка і часто порушувала королівські традиції. Замість того, щоб дотримуватися правил Букінгемського палацу, покійна дружина Чарльза ІІІ зверталася до астрологів і людей з даром передбачення, щоб вони "допомогли їй глибше зрозуміти себе і врятувати свій не особливо щасливий шлюб". Про це розповів королівський письменник, автор книги "Король", Крістофер Андерсен в інтерв'ю Fox News.

"Протягом багатьох років Діана зверталася по допомогу до цілого натовпу астрологів, цілителів, нумерологів, ворожок на картах Таро, ясновидців, екстрасенсів і "духовних наставників"", — розповів Андерсен.

Принцеса Діана Фото: Getty

Він зазначив, що фахівці, яких найняла Діана, підтвердили існування роману Чарльза з Каміллою Паркер Боулз під час їхнього шлюбу. Він додав: "більшість... сказали їй те, що вона вже знала: що її чоловік зраджував їй зі своєю колишньою пасією".

Принц Чарльз і принцеса Діана Фото: Getty Images

Коментарі Андерсен прозвучали незабаром після того, як журнал Vanity Fair проаналізував книжку цілительки-енергетикки Симони Сіммонс "Діана: останнє слово", присвячену її стосункам із королівською сім'єю. За даними видання, календар Діани "був заповнений зустрічами з екстрасенсами, спіритуалістами, астрологами, енергетичними цілителями, хіромантами, тарологами". Вона "також часто відвідувала сеанси альтернативної медицини, включно з промиванням кишківника, рефлексотерапією, ароматерапією, голковколюванням і гіпнотерапією".

Принцеса Діана Фото: Getty Images

"Наприкінці 80-х і на початку 90-х років вона спілкувалася з найрізноманітнішими людьми", — розповів колишній палацовий чиновник королівському автору Саллі Беделл Сміт, слова якого наводить видання. "Вони входили і виходили, і я не знаю, як вони там опинилися, але щойно ви потрапляєте в цю сцену, це крик про допомогу. Діана була в полоні у всіх цих божевільних екстрасенсів", — поділився охоронець Кен Ворф.

Але, всі старання принцеси Діани ні до чого доброго не привели. Королівська пара розлучилася 1996 року. Діана отримала одноразову виплату розміром 17 мільйонів фунтів стерлінгів і повинна була отримувати 400 тисяч фунтів щорічно. Колишнє подружжя також підписало угоду про конфіденційність, де їм заборонялося обговорювати подробиці розлучення і подружнього життя.

Раніше, 2 вересня, Фокус писав про те, що відомий стиліст порушив 27-річне мовчання і розкрив деякі секрети принцеси Діани.