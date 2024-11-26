Княгиня Шарлен в роскошном вечернем платье появилась в Монте-Карло (фото)

Супруга князя Альбера II сделала ставку на темные оттенки. Она примерила платье в пол с акцентным корсетом.

Княгиня Монако Шарлен вышла в свет в роскошном вечернем платье. Кадрами жены князя Альбера II поделились на официальной странице монаршей семьи.

Бывшая пловчиха и олимпийская чемпионка накануне посетила Гала-вечер World Rugby Awards, который состоялся в зале звезд спорта Монте-Карло.

"По этому случаю княгиня Шарлен вручила трофей Мэддисону Леви и Антуану Дюпону, игроку года в регби 7s и игроку года 2024", — отметила пресс-служба королевской семьи.

Супруга князя Монако выбрала для выхода длинное черное платье в пол с глубоким декольте, карманами и длинными рукавами. В платье также был корсет, украшенный позолоченными деталями.

Короткие волосы княгини Монако были уложены привычным способом. К вечернему образу монаршая особа добавила лаконичные украшения и сделала легкий макияж. На публике Шарлен в этот раз появилась без мужа и детей.

Княгиня Шарлен

Напомним, княгиня Шарлен в элегантном платье посетила мероприятие, посвященное Национальному дню Монако.

Также Фокус писал о появлении княгини Шарлен с мужем и детьми на публике.