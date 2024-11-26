Княгиня Шарлін у розкішній вечірній сукні зʼявилася в Монте-Карло (фото)

Дружина князя Альбера ІІ зробила ставку на темні відтінки. Вона приміряла сукню в підлогу з акцентним корсетом.

Княгиня Монако Шарлін вийшла у світ у розкішній вечірній сукні. Кадрами дружини князя Альбера ІІ поділилися на офіційній сторінці монаршої родини.

Колишня плавчиня та олімпійська чемпіонка напередодні відвідала Гала-вечір World Rugby Awards, який відбувся у залі зірок спорту Монте-Карло.

"З цієї нагоди княгиня Шарлін вручила трофей Меддісону Леві та Антуану Дюпону, гравцю року у регбі 7s і гравцю року 2024", — зазначила пресслужба королівської родини.

Дружина князя Монако обрала для виходу довгу чорну сукню в підлогу з глибоким декольте, кишенями та довгими рукавами. У сукні також був корсет, прикрашений позолоченими деталями.

Коротке волосся княгині Монако було укладене звичним способом. До вечірнього образу монарша персона додала лаконічні прикраси та зробила легкий макіяж. На публіці Шарлін цього разу зʼявилася без чоловіка та дітей.

Княгиня Шарлін

Нагадаємо, княгиня Шарлін в елегантній сукні відвідала захід, присвячений Національному дню Монако.

Також Фокус писав про появу княгині Шарлін з чоловіком та дітьми на публіці.