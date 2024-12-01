Тайная любовная связь принцессы Маргарет, которая закончилась трагедией (фото)

Связь принцессы Маргарет с Робином Дуглас-Хьюмом осталась бы тайной, но после публикации ее писем ни у кого не осталось никаких сомнений в силе ее чувств к мужчине, который помог ей вернуть веру в себя, когда она больше всего в этом нуждалась.

Принцесса Маргарет, графиня Сноудон — младшая дочь короля Георга VI и Елизаветы Боуз-Лайон. В обществе о ней ходило много разных историй. Британская пресса любила постоянно обсуждать личную жизнь младшей сестра королевы Елизаветы II, называя ее "самой завидной невестой в мире", и приписывая ей романы как минимум с тридцатью разными мужчинами. Когда Маргарет было 64 года, публику всколыхнула одна сенсационная история из ее молодости, сообщает Daily Mail.

В апреле 1994 года газета News of the World опубликовала два любовных письма, написанных принцессой Маргарет Робину Дугласу-Хьюму, с которым у нее был непродолжительный роман четверть века назад. Письма ходили по издательствам и информационным агентствам/Когда они наконец появились в печати, Букингемский дворец отреагировал сдержано: "Это старая история, и мы не собираемся ее обсуждать". Принцесса Маргарет имела полное право подать в суд и получить компенсацию, но решила этого не делать.

Принцесса Маргарет Фото: Getty Images

Роман принцессы Маргарет с Робином Дуглас-Хьюмом

Робин Дуглас-Хьюм был мелким аристократом, племянником сэра Алека Дугласа-Хьюма, четвертого премьер-министра Елизаветы II. Его мать, урожденная Маргарет Спенсер, была двоюродной бабушкой Дианы, принцессы Уэльской. Он был очень активным членом ночной жизни Мейфэра и знал принцессу много лет.

Робин Дуглас-Хьюм Фото: Getty Images

Опытный джазовый пианист, он играл на нескольких площадках Вест-Энда. У него и Маргарет была общая любовь к американским мюзиклам и композиторам, включая Джерома Керна, Коула Портера и Джорджа Гершвина.

В 1959 году Робин женился на фотомодели Сандре Пол, которая родила ему сына. Дуглас-Хьюм постоянно изменял своей жене и в 1965 году Сандра получила развод по причине его супружеской неверности. К середине 1960-х годов в браке принцессы Маргарет и ее мужа графа Сноудона Тони Армстронга-Джонса начали проявляться проблемы. Тони крутил романы с рядом женщин, очарованных его внешностью и королевским статусом.

Свадьба принцессы Маргарет и Сноудона Тони Армстронга-Джонса Фото: Getty Images

В начале 1967 года граф отправился в командировку в Токио, а Маргарет нашла утешение в объятиях Дугласа-Хоума, который продолжался более месяца.

По иронии судьбы, Тони, поощряя жену искать счастье с другими мужчинами, стал ревновать ее к каждому из ее любовников. Это оказалось для принцессы тяжелым испытанием, из-за стрессов ее состояние ухудшилось. Слухи о романе принцессы и ее плохом здоровье циркулировали в прессе, вызывая предположения, что брак Сноудонов находится на грани развала. Королевский развод в то время был исключен. По настоянию королевской семьи Маргарет и Тони отправились на Багамы, чтобы наладить свои отношения.

Принцесса Маргарет со своим мужем графом Сноудоном Фото: Getty Images

В какой-то момент до или после этой поездки Маргарет позвонила Дугласу-Хоуму, чтобы сказать ему, что они не могут больше встречаться наедине и что она решила работать над своим браком ради мужа и детей. Именно тогда она написала второе письмо — по сути, прощальную записку. "Наша любовь имеет страстный аромат свежескошенной травы и лилий. Не многим повезло познать такую ​​любовь. Я так счастлива, что это случилось со мной. Могу ли я сделать тебя счастливой на расстоянии? Я думаю, мы можем это сделать, просто будучи рядом друг с другом. Пообещай, что ты никогда не сдашься, что будешь продолжать поддерживать меня … если представится хороший и безопасный шанс, я постараюсь однажды вернуться к тебе… Ты хороший и преданный, думай также обо мне, что бы я ни делала или ни говорила. Со всей моей любовью, твоя М", — написала Маргарет.

Принцесса так и не вернулась к своему возлюбленному, а жизнь Робина вышла из-под контроля из-за депрессии, алкоголизма и карточных долгов. 15 октября 1968 года он покончил с собой в Медоубруке, где они наслаждались своими тайными свиданиями. Маргарет всегда утверждала, что ее отношения с Робином Дугласом-Хоумом были чисто платоническими. Их связь осталась бы тайной, но после публикации ее писем 30 лет назад не осталось никаких сомнений в силе ее чувств к мужчине, который помог ей вернуть веру в себя, когда она больше всего в этом нуждалась.

Ранее Фокус писал о том, что Кейт Миддлтон в тиаре принцессы Маргарет появилась на дипломатическом приеме.