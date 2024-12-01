Таємний любовний зв'язок принцеси Маргарет, який закінчився трагедією (фото)

Зв'язок принцеси Маргарет з Робіном Дуглас-Г'юмом залишився б таємницею, але після публікації її листів ні в кого не залишилося жодних сумнівів у силі її почуттів до чоловіка, який допоміг їй повернути віру в себе, коли вона найбільше цього потребувала.

Принцеса Маргарет, графиня Сноудон — молодша дочка короля Георга VI і Єлизавети Боуз-Лайон. У суспільстві про неї ходило багато різних історій. Британська преса любила постійно обговорювати особисте життя молодшої сестри королеви Єлизавети II, називаючи її "найзавиднішою нареченою у світі" і приписуючи їй романи щонайменше з тридцятьма різними чоловіками. Коли Маргарет було 64 роки, публіку сколихнула одна сенсаційна історія з її молодості, повідомляє Daily Mail.

У квітні 1994 року газета News of the World опублікувала два любовні листи, написані принцесою Маргарет Робіну Дугласу-Г'юму, з яким у неї був нетривалий роман чверть століття тому. Листи ходили по видавництвах та інформаційних агентствах/Коли вони нарешті з'явилися у пресі, Букінгемський палац відреагував стримано: "Це стара історія, і ми не збираємося її обговорювати". Принцеса Маргарет мала повне право подати до суду й отримати компенсацію, але вирішила цього не робити.

Принцеса Маргарет Фото: Getty Images

Роман принцеси Маргарет із Робіном Дуглас-Г'юмом

Робін Дуглас-Г'юм був дрібним аристократом, племінником сера Алека Дугласа-Г'юма, четвертого прем'єр-міністра Єлизавети II. Його мати, уроджена Маргарет Спенсер, була двоюрідною бабусею Діани, принцеси Уельської. Він був дуже активним членом нічного життя Мейфера і знав принцесу багато років.

Робін Дуглас-Г'юм Фото: Getty Images

Досвідчений джазовий піаніст, він грав на кількох майданчиках Вест-Енду. У нього і Маргарет була спільна любов до американських мюзиклів і композиторів, включно з Джеромом Керном, Коулом Портером і Джорджем Гершвіном.

У 1959 році Робін одружився з фотомоделлю Сандрою Пол, яка народила йому сина. Дуглас-Г'юм постійно зраджував своїй дружині і 1965 року Сандра отримала розлучення через його подружню невірність. До середини 1960-х років у шлюбі принцеси Маргарет і її чоловіка графа Сноудона Тоні Армстронга-Джонса почали проявлятися проблеми. Тоні крутив романи з низкою жінок, зачарованих його зовнішністю і королівським статусом.

Весілля принцеси Маргарет і Сноудона Тоні Армстронга-Джонса Фото: Getty Images

На початку 1967 року граф вирушив у відрядження в Токіо, а Маргарет знайшла розраду в обіймах Дугласа-Гоума, який тривав понад місяць.

За іронією долі, Тоні, заохочуючи дружину шукати щастя з іншими чоловіками, став ревнувати її до кожного з її коханців. Це виявилося для принцеси важким випробуванням, через стреси її стан погіршився. Чутки про роман принцеси та її погане здоров'я циркулювали в пресі, викликаючи припущення, що шлюб Сноудонів перебуває на межі розвалу. Королівське розлучення в той час було виключене. За наполяганням королівської сім'ї Маргарет і Тоні вирушили на Багами, щоб налагодити свої стосунки.

Принцеса Маргарет зі своїм чоловіком графом Сноудоном Фото: Getty Images

У якийсь момент до або після цієї поїздки Маргарет зателефонувала Дугласу-Гоуму, щоб сказати йому, що вони не можуть більше зустрічатися наодинці і що вона вирішила працювати над своїм шлюбом заради чоловіка і дітей. Саме тоді вона написала другого листа — по суті, прощальну записку. "Наше кохання має пристрасний аромат свіжоскошеної трави та лілій. Не багатьом пощастило пізнати таке кохання. Я така щаслива, що це трапилося зі мною. Чи можу я зробити тебе щасливою на відстані? Я думаю, ми можемо це зробити, просто будучи поруч один з одним. Пообіцяй, що ти ніколи не здасися, що будеш і надалі підтримувати мене... якщо випаде гарний і безпечний шанс, я постараюся одного дня повернутися до тебе... Ти хороший і відданий, думай також про мене, що б я не робила чи не говорила. З усією моєю любов'ю, твоя М", — написала Маргарет.

Принцеса так і не повернулася до свого коханого, а життя Робіна вийшло з-під контролю через депресію, алкоголізм і карткові борги. 15 жовтня 1968 року він наклав на себе руки в Медоубруку, де вони насолоджувалися своїми таємними побаченнями. Маргарет завжди стверджувала, що її стосунки з Робіном Дугласом-Гоумом були суто платонічними. Їхній зв'язок залишився б таємницею, але після публікації її листів 30 років тому не залишилося жодних сумнівів у силі її почуттів до чоловіка, який допоміг їй повернути віру в себе, коли вона найбільше цього потребувала.

Раніше Фокус писав про те, що Кейт Міддлтон у тіарі принцеси Маргарет з'явилася на дипломатичному прийомі.