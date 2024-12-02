Король Дании Фредерик Х вывел в свет троих детей (фото)

Монаршая семья дала начало рождественскому периоду в королевстве. К ним не присоединился только принц Кристиан.

Король Дании Фредерик Х вывел в свет троих детей. Снимками делится официальный аккаунт монаршей семьи в Instagram.

Датский суверен вышел на публику с женой, королевой Мэри, и тремя их детьми — принцем Винсентом, принцессой Жозефиной и принцессой Изабеллой.

"Рождественское время действительно началось этим вечером, когда в Тиволе опустился занавес на повторное открытие балета "Щелкунчик" Сегодняшней почетной гостьей была Ее Величество королева Маргрете, которая является одновременно фотографом сцены и дизайнером костюмов", — пишет пресс-служба монаршей семьи.

Королева Маргрете II, которая отреклась от престола в пользу сына в начале 2024 года, вышла на сцену к актерам балета. Она появилась на публике в яркой блузке и экстравагантной юбке.

Также среди гостей рождественского мероприятия была королева Норвегии Соня.

Королева Маргрете ІІ

После отречения королевы Маргрете II в январе 2024 года Данией стал править ее старший сын Фредерик.

Суверен и королева Мэри поженились 14 мая 2004 года в Копенгагенском соборе. Они стали родителями четырех детей. Принц Кристиан Вальдемар Анри Джон родился 15 октября 2005 года. Принцесса Изабелла Генриетта Ингрид Маргрет появилась на свет 21 апреля 2007 года. Почти четыре года спустя пара стала родителями близнецов, принцессы Жозефины Софии Ивало Матильды и принца Винсента Фредерика Миника Александра.

Королевская семья Дании Фото: DET DANSKE KONGEHUS 🇩🇰/Instagram

Напомним, почему королева Маргрете оказалась в больнице.

Также Фокус писал о новых портретах короля Фредерика и королевы Мэри.