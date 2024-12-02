Король Данії Фредерік Х вивів у світ трьох дітей (фото)

Монарша родина дала початок різдвяному періоду в королівстві. До них не приєднався лише принц Крістіан.

Король Данії Фредерік Х вивів у світ трьох дітей. Знімками ділиться офіційний акаунт монаршої родини в Instagram.

Данський суверен вийшов на публіку з дружиною, королевою Мері, та трьома їхніми дітьми — принцом Вінсентом, принцесою Жозефіною та принцесою Ізабеллою.

"Різдвяний час дійсно розпочався цього вечора, коли в Тіволі опустилася завіса на повторне відкриття балету "Лускунчик" Сьогоднішньою почесною гостею була Її Величність королева Маргрете, яка є одночасно фотографом сцени та дизайнером костюмів", — пише пресслужба монаршої родини.

Королева Маргрете ІІ, яка зреклася престолу на користь сина на початку 2024 року, вийшла на сцену до акторів балету. Вона зʼявилася на публіці в яскравій блузці та екстравагантній спідниці.

Також серед гостей різдвяного заходу була королева Норвегії Соня.

Королева Маргрете ІІ

Після зречення королеви Маргрете ІІ в січні 2024 року Данією став правити її старший син Фредерік.

Суверен та королева Мері одружилися 14 травня 2004 року в Копенгагенському соборі. Вони стали батьками чотирьох дітей. Принц Крістіан Вальдемар Анрі Джон народився 15 жовтня 2005 року. Принцеса Ізабелла Генрієтта Інгрід Маргрет зʼявилася на світ 21 квітня 2007 року. Майже чотири роки потому пара стала батьками близнюків, принцеси Жозефіни Софії Івало Матильди та принца Вінсента Фредеріка Мініка Олександра.

Королівська родина Данії Фото: DET DANSKE KONGEHUS 🇩🇰/Instagram

Нагадаємо, чому королева Маргрете опинилася в лікарні.

Також Фокус писав про нові портрети короля Фредеріка та королеви Мері.