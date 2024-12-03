Предком Марилии Вамвакидис был князь Феликс Юсупов, один из самых богатых людей Российской империи и убийца Григория Распутина.

В парижском отеле Shangri-La прошел бал дебютанток, на котором собрались аристократы, голливудские "непо-дети" и светские львицы со всего мира. Престижное мероприятие впервые состоялось в Версальском дворце в 1958 году. В 2024 году на балу оказались, среди прочих, дочь актрисы Гвинет Пэлтроу и наследница князя Юсупова, который был одним из убийц Григория Распутина в 1916 году. Об этом пишет Daily Mail.

В наши дни бал дебютанток рекламируется как дебют в высшем обществе для 19 молодых девушек, отобранных из самых знатных семей мира.

В этом году мероприятие проводилось в отеле Shangri-La, где стоимость номера за ночь составляла 1000 долларов, а вырученные средства были разделены между детской больницей имени Марии Фарери в США и кардиологическим исследовательским отделением больницы Necker-Enfants Malades.

Дебютантки на общем фото

В этом сезоне в состав группы вошли 19 дебютанток, среди которых также были 18-летняя дочь Криса Мартина и Гвинет Пэлтроу Эппл Мартин, начинающая звезда Болливуда Риса Пандей, наследница винного состояния Chateau Giscours Оливия Мейер и французская принцесса Эжени де Бурбон Варга.

Эппл Мартин, дочь Гвинет Пэлтроу

Также бал посетила юная Марилия Вамвакидис, ее отец, Тони Вамвакидис, глава компании, создающей яхты класса люкс, а ее бабушка по по материнской линии — княгиня Ксения Шереметева, внучка князя Феликса Юсупова.

Марилия Вамвакидис со спутником

Ее отец — грек, а ее бабушка по материнской линии — княгиня Ксения Шереметева-Сфирис — внучка князя Феликса Юсупова. На балу Марилию сопровождал греческий принц Алексис Оболенский, с которым она встречается уже несколько лет.

Напомним, Феликс Юсупов, про которого говорили, что он "богаче царя", входил в группу дворян, убивших Григория Распутина в 1916 году.

После 1917 года Юсупов вместе со своей женой, княгиней Ириной Александровной, племянницей Николая II, эмигрировали в Париж, где основали дом моды "Ирфе".

Примечательно, но именно из-за Юсупова теперь в кино появилась важнейшая плашка "Все имена вымышлены, а совпадения случайны". В 1932 году вышел фильм киностудии Metro-Goldwyn-Mayer "Распутин и Императрица", в котором прототип княгини Ирины, (в кино ее звали Наталья) якобы изнасиловал Распутин. Феликс подал в суд и в итоге отсудил у MGM круглую сумму, эквивалентную нынешним 3 миллионам долларов.

А в 1967 году он дал интервью в Париже, в котором заявил, что убил Распутина. И сделал бы это снова.

Последнее интервью Феликса Юсупова

Княгиня Ксения пыталась оспорить национализацию имущества своего деда в современной России, но безуспешно.

Напомним, на балу дебютанток также появилась внучка Софи Лорен. 18-летняя Люсия Понти выбрала платье от друга своей бабушки – Джорджио Армани.