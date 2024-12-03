Предком Маріїлії Вамвакідіс був князь Фелікс Юсупов, один із найбагатших людей Російської імперії і вбивця Григорія Распутіна.

У паризькому готелі Shangri-La відбувся бал дебютанток, на якому зібралися аристократи, голлівудські "непо-діти" і світські левиці з усього світу. Престижний захід уперше відбувся у Версальському палаці 1958 року. У 2024 році на балу опинилися, серед інших, донька акторки Гвінет Пелтроу і спадкоємиця князя Юсупова, який був одним із убивць Григорія Распутіна 1916 року. Про це пише Daily Mail.

У наші дні бал дебютанток рекламується як дебют у вищому суспільстві для 19 молодих дівчат, відібраних із найзнатніших сімей світу.

Цього року захід проводили в готелі Shangri-La, де вартість номера за ніч становила 1000 доларів, а виручені кошти розділили між дитячою лікарнею імені Марії Фарері у США та кардіологічним дослідницьким відділенням лікарні Necker-Enfants Malades.

Дебютантки на загальному фото

Цього сезону до складу групи увійшли 19 дебютанток, серед яких також були 18-річна донька Кріса Мартіна і Гвінет Пелтроу Еппл Мартін, зірка-початківець Боллівуду Ріса Пандей, спадкоємиця винного статку Chateau Giscours Олівія Меєр і французька принцеса Ежені де Бурбон Варга.

Еппл Мартін, дочка Гвінет Пелтроу

Також бал відвідала юна Марілія Вамвакідіс, її батько, Тоні Вамвакідіс, глава компанії, що створює яхти класу люкс, а її бабуся за материнською лінією — княгиня Ксенія Шереметєва, онука князя Фелікса Юсупова.

Марілія Вамвакідіс із супутником

Її батько — грек, а її бабуся по материнській лінії — княгиня Ксенія Шереметєва-Сфіріс — внучка князя Фелікса Юсупова. На балу Марілію супроводжував грецький принц Алексіс Оболенський, з яким вона зустрічається вже кілька років.

Нагадаємо, Фелікс Юсупов, про якого говорили, що він "багатший за царя", входив до групи дворян, які вбили Григорія Распутіна в 1916 році.

Після 1917 року Юсупов разом зі своєю дружиною, княгинею Іриною Олександрівною, племінницею Миколи II, емігрували до Парижа, де заснували будинок моди "Ірфе".

Примітно, але саме через Юсупова тепер у кіно з'явилася найважливіша плашка "Всі імена вигадані, а збіги випадкові". 1932 року вийшов фільм кіностудії Metro-Goldwyn-Mayer "Распутін і Імператриця", в якому прототип княгині Ірини, (в кіно її звали Наталя), нібито зґвалтував Распутін. Фелікс подав до суду і в підсумку відсудив у MGM кругленьку суму, еквівалентну нинішнім 3 мільйонам доларів.

А 1967 року він дав інтерв'ю в Парижі, в якому заявив, що вбив Распутіна. І зробив би це знову.

Останнє інтерв'ю Фелікса Юсупова

Княгиня Ксенія намагалася оскаржити націоналізацію майна свого діда в сучасній Росії, але безуспішно.

Нагадаємо, на балу дебютанток також з'явилася внучка Софі Лорен. 18-річна Люсія Понті обрала сукню від друга своєї бабусі — Джорджіо Армані.