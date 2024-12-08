Три королевские тиары, которые запрещено носить Кейт Миддлтон и Меган Маркл (фото)

В Королевском хранилище Великобритании хранится около 50 тиар, но некоторые из них запрещено носить. Однако одна из самых древних тиар утеряна для британской Короны навсегда.

Королевская семья владеет одной из самых дорогих в мире коллекций ювелирных изделий, которая стоит сотни миллионов фунтов. Однако из-за спорного происхождения принцессе Уэльской Кейт Миддлтон и герцогине Сассекской Меган Маркл не разрешается выходить в свет в некоторых изысканных украшениях, сообщает Еxpress.

От политических вопросов до скандалов — есть много причин, по которым жены принцев Уильяма и Гарри не могут носить такие украшения, как "Индийскую рубиновую и жемчужную тиару" (The Indian Ruby, Lasque, and Pearl Tiara), "Гревиль изумрудный, кокошник-тиару" (Greville Emerald Kokoshnik Tiara) и "Тиару великой княгини Владимирской" (Grand Duchess Vladimir Tiara). Это потому, что в королевской семье считают, что подобный шаг может плохо отразиться на монархии и на том, что символизирует тиара.

Индийская рубиновая, ласковая и жемчужная тиара

Потрясающая тиара состоит из 12 золотых каплевидных секций, которые украшены рубинами и бриллиантами. Она также имеет золотую и жемчужную полосу и эмалевые панели на обратной стороне.

У этого украшения богатая история, ее подарили королеве Виктории во время ее правления, она оставила тиару своей невестке. Король Георг V, дедушка королевы Елизаветы II, в конечном итоге добавил тиару в Индийскую коллекцию короны, где она находится и по сей день.

Однако есть предположение, что королевская особа когда-либо снова наденет эту драгоценную тиару. Все дело в том, что Королевская коллекция считается скрытой. Это означает, что она находится в частной собственности и находится в доверительном управлении монарха.

Гревиль изумрудный, тиара-кокошник

Проанализировав тиары, которые носили члены королевской семьи, ювелирная компания Steven Stone Jewellers пришла к выводу, что самой ценной из них является изумрудная тиара-кокошник Greville Emerald.

В последний раз принцесса Евгения надевала ее в 2022 году. Это вызвало споры в королевской семье: за шесть месяцев до этого Меган Маркл хотела надеть его на свою свадьбу, но ей отказали.

Принцесса Евгения в тиаре Гервиль изумрудный Фото: Getty Images

Как сообщается, покойная королева заявила, что Меган не следует носить эту корону, поскольку она ассоциируется с Россией и ее императорским двором, а Меган по крови не принадлежит ни к одной королевской семьи.

Центральным элементом этого потрясающего изделия является изумруд огранки кабошон весом 93,7 карата, что значительно увеличивает его стоимость. На сегодняшний день тиара оценивается примерно в 10 миллионов фунтов стерлингов.

Тиара великой княгини Владимирской

Владимирская тиара считалась одним из любимых головных уборов королевы Елизаветы ІІ. Впервые она появилась в ней в 1953 году на премьере фильма и носила ее на протяжении всего своего 70-летнего правления. Королева, скончавшаяся в возрасте 96 лет, в последний раз была замечена в этом наряде в 2019 году на торжественном мероприятии. Первоначально шикарная тиара была изготовлена в 1874 году для великой княгини Марии Павловны, но после революции в России ее пришлось вывезти из страны. Говорят, что королева Мария Текская, бабушка королевы Елизаветы ІІ, купила тиару на аукционе в 1921 году. Сегодня ее стоимость оценивается примерно в 50 000 000 долларов.

Владимирская тиара Фото: Getty Images

Кроме того, существует еще одна тиара, которую британская Корона потеряла навсегда. Речь идет о тиаре принцессы Бланки, также называемая Палатинской короной или Богемской короной. Она является старейшим сохранившимся королевским головным убором. Тиара датируется примерно 1370 годом и, как полагают, принадлежала королю Эдуарду III и Анне Богемской.

Корона принцессы Бланш Фото: Википедия

Шикарная золотая корона украшена огромными бриллиантами, рубинами балас, изумрудами, сапфирами, а также эмалью и жемчугом. Однако она больше не находится в королевской собственности, поскольку была частью приданого принцессы Бланш Английской, когда она вышла замуж за Людовика III. Сегодня она принадлежит династии Виттельсбахов и с 1782 года экспонируется в сокровищнице Мюнхенской резиденции в Германии.

Напомним, 4 декабря Фокус писал о том, что королева Камилла посетила банкет в Букингемском дворце в тиаре-кокошнике королевы Александры.