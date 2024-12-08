Три королівські тіари, які заборонено носити Кейт Міддлтон і Меган Маркл (фото)

У Королівському сховищі Великої Британії зберігається близько 50 тіар, але деякі з них заборонено носити. Однак одна з найдавніших тіар загублена для британської Корони назавжди.

Королівська сім'я володіє однією з найдорожчих у світі колекцій ювелірних виробів, яка коштує сотні мільйонів фунтів. Однак через спірне походження принцесі Уельській Кейт Міддлтон і герцогині Сассекській Меган Маркл не дозволяється виходити у світ у деяких вишуканих прикрасах, повідомляє Еxpress.

Від політичних питань до скандалів — є багато причин, через які дружини принців Вільяма і Гаррі не можуть носити такі прикраси, як "Індійська рубінова і перлинна тіара" (The Indian Ruby, Lasque, and Pearl Tiara), "Гревіль смарагдова, кокошник-тіару" (Greville Emerald Kokoshnik Tiara) і "Тіару великої княгині Володимирської" (Grand Duchess Vladimir Tiara). Це тому, що в королівській сім'ї вважають, що такий крок може погано позначитися на монархії та на тому, що символізує тіара.

Індійська рубінова, лагідна і перлова тіара

Приголомшлива тіара складається з 12 золотих краплеподібних секцій, які прикрашені рубінами і діамантами. Вона також має золоту і перлову смугу та емалеві панелі на зворотному боці.

У цієї прикраси багата історія, її подарували королеві Вікторії під час її правління, вона залишила тіару своїй невістці. Король Георг V, дідусь королеви Єлизавети II, в кінцевому підсумку додав тіару до Індійської колекції корони, де вона перебуває і донині.

Однак є припущення, що королівська особа коли-небудь знову одягне цю дорогоцінну тіару. Вся річ у тім, що Королівська колекція вважається прихованою. Це означає, що вона перебуває у приватній власності та перебуває в довірчому управлінні монарха.

Гревіль смарагдовий, тіара-кокошник

Проаналізувавши тіари, які носили члени королівської сім'ї, ювелірна компанія Steven Stone Jewellers дійшла висновку, що найціннішою з них є смарагдова тіара-кокошник Greville Emerald.

Востаннє принцеса Євгенія одягала його 2022 року. Це викликало суперечки в королівській родині: за шість місяців до цього Меган Маркл хотіла вдягнути його на своє весілля, але їй відмовили.

Принцеса Євгенія в тіарі Гервіль смарагдовий Фото: Getty Images

Як повідомляється, покійна королева заявила, що Меган не слід носити цю корону, оскільки вона асоціюється з Росією та її імператорським двором, а Меган за кров'ю не належить до жодної королівської родини.

Центральним елементом цього приголомшливого виробу є смарагд ограновування кабошон вагою 93,7 карата, що значно збільшує його вартість. На сьогоднішній день тіара оцінюється приблизно в 10 мільйонів фунтів стерлінгів.

Тіара великої княгині Володимирської

Володимирська тіара вважалася одним з улюблених головних уборів королеви Єлизавети ІІ. Уперше вона з'явилася в ній 1953 року на прем'єрі фільму і носила її протягом усього свого 70-річного правління. Королева, яка померла у віці 96 років, востаннє була помічена в цьому вбранні 2019 року на урочистому заході. Спочатку шикарну тіару було виготовлено 1874 року для великої княгині Марії Павлівни, але після революції в Росії її довелося вивезти з країни. Кажуть, що королева Марія Текська, бабуся королеви Єлизавети ІІ, купила тіару на аукціоні 1921 року. Сьогодні її вартість оцінюють приблизно в 50 000 000 доларів.

Володимирська тіара Фото: Getty Images

Крім того, існує ще одна тіара, яку британська Корона втратила назавжди. Йдеться про тіару принцеси Бланки, яку також називають Палатинською короною або Богемською короною. Вона є найстарішим збереженим королівським головним убором. Тіара датується приблизно 1370 роком і, як вважають, належала королю Едуарду III і Анні Богемській.

Корона принцеси Бланш Фото: Вiкiпедiя

Шикарна золота корона прикрашена величезними діамантами, рубінами балас, смарагдами, сапфірами, а також емаллю і перлами. Однак вона більше не перебуває в королівській власності, оскільки була частиною посагу принцеси Бланш Англійської, коли вона вийшла заміж за Людовика III. Сьогодні вона належить династії Віттельсбахів і з 1782 року експонується в скарбниці Мюнхенської резиденції в Німеччині.

Нагадаємо, 4 грудня Фокус писав про те, що королева Камілла відвідала банкет у Букінгемському палаці в тіарі-кокошнику королеви Олександри.