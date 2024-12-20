Будущий король Иордании показал рождественскую открытку с родными (фото)

В 2024 году в семье принца Хусейна произошло пополнение. Жена Раджва родила ему дочь Иман.

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Кронпринц Хусейн показал рождественскую открытку с женой Раджвой и их маленькой дочкой Иман. Семейное фото появилось в соцсетях.

На снимке будущий король Иордании держит на руках свою маленькую наследницу, которая родилась в августе 2024 года. А принцесса Раджва обнимает мужа и с улыбкой смотрит на своих родных.

"Чрезвычайно благодарны за благословение Бога. Наша маленькая семья, которая растет, желает вам всего наилучшего и благословения на Новый год", — говорится в подписи к открытке.

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва с дочерью

3 августа 2024 года принцесса Раджва родила дочь, которую назвали Иман бинт Аль-Хусейн. Они с Хусейном поженились за год до этого. Интересно, что одну из сестер будущего короля также зовут Иман.

Маленькая девочка получила титул Ее королевского Высочества и титул принцессы, однако королевой она не станет. По законам Иордании, линия престолонаследия переходит к представителям мужского пола, поэтому сейчас после ее отца в очереди на трон идет его младший брат, принц Хашим.

Напомним, принцесса Раджва впервые вышла на публику после рождения дочери.

Также Фокус писал о рождественской открытке Кейт Миддлтон и принца Уильяма.