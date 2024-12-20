Майбутній король Йорданії показав різдвяну листівку з рідними (фото)

У 2024 році в родині принца Хусейна сталося поповнення. Дружина Раджва народила йому доньку Іман.

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Кронпринц Хусейн показав різдвяну листівку з дружиною Раджвою та їхньою маленькою донькою Іман. Сімейне фото зʼявилося в соцмережах.

На знімку майбутній король Йорданії тримає на руках свою маленьку спадкоємицю, яка народилася в серпні 2024. А принцеса Раджва обіймає чоловіка та з посмішкою дивиться на своїх рідних.

"Надзвичайно вдячні за благословення Бога. Наша маленька родина, яка зростає, бажає вам всього найкращого та благословення на Новий рік", — йдеться в підписі до листівки.

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва з донькою

3 серпня 2024 принцеса Раджва народила доньку, яку назвали Іман бінт Аль-Хусейн. Вони з Хусейном одружилися за рік до цього. Цікаво, що одну із сестер майбутнього короля також звуть Іман.

Маленька дівчинка отримала титул Її королівської Високості та титул принцеси, проте королевою вона не стане. За законами Йорданії, лінія престолонаслідування переходить до представників чоловічої статі, тому наразі після її батька в черзі на трон йде його менший брат, принц Хашим.

Нагадаємо, принцеса Раджва вперше вийшла на публіку після народження доньки.

Також Фокус писав про різдвяну листівку Кейт Міддлтон та принца Вільяма.