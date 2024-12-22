Принцесса Беатрис не смогла попасть на Рождество в Италию: в чем причина

Врачи предупреждают королевскую особу об опасности авиаперелетов в ее положении. По их словам, для нее сейчас нежелательны подобные путешествия по воздуху.

Related video

36-летней принцессе Беатрис, которая мечтала провести рождество у итальянских родственников своего мужа, аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци, пришлось отказаться от этих планов и остаться в пасмурной Великобритании. Причиной всему – запрет врачей на перелеты для королевской особы, поскольку Беатрис находится на третьем триместре беременности, пишет Daily Mail.

О беременности племянницы короля Букингемский дворец объявил 1 октября. Второй ребенок пары должен появиться на свет в начале весны 2025 года.

"Существует целый ряд причин, по которым кто-то в третьем триместре может не иметь возможности летать. Различные острые проблемы могут быть чем-то обычным, например, инфекцией грудной клетки или даже вирусным заболеванием, которое может быть довольно серьезным во время беременности. Перелеты могут усугубить ситуацию из-за обезвоживания, а длительное сидение без движения также повышает риск образования тромбов", – объяснила доктор Элли Кэннон, обозреватель Mail on Sunday и врач общей практики.

По ее словам, последствия могут быть и более долгосрочными, включая высокое кровяное давление или диабет.

"Путешествия на большие расстояния могут быть опасны в этом сценарии из-за необходимости постоянного наблюдения", – подчеркнула доктор.

Теперь принцесса собирается праздновать Рождество в Сандрингеме с королевской семьей вместе с мужем, трехлетней дочерью Сиенной и восьмилетним пасынком Вольфи.

Принцесса Беатрис посетила концерт рождественских гимнов в Вестминстерском аббатстве Фото: Getty

Недавно Беатрис посетила другие публичные мероприятия, включая предрождественский обед в Букингемском дворце.

Ранее Фокус писал, что принцесса Беатрис стала самой стильной королевской особой 2024 года.