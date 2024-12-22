Принцеса Беатріс не змогла потрапити на Різдво до Італії: у чому причина

Лікарі попереджають королівську особу про небезпеку авіаперельотів у її стані. За їхніми словами, для неї зараз небажані подібні подорожі повітрям.

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36-річній принцесі Беатріс, яка мріяла провести різдво в італійських родичів свого чоловіка, аристократа Едоардо Мапеллі-Моцці, довелося відмовитися від цих планів і залишитися в похмурій Великій Британії. Причиною всьому – заборона лікарів на перельоти для королівської особи, оскільки Беатріс перебуває на третьому триместрі вагітності, пише Daily Mail.

Про вагітність племінниці короля Букінгемський палац оголосив 1 жовтня. Друга дитина пари має з'явитися на світ на початку весни 2025 року.

"Існує ціла низка причин, через які хтось у третьому триместрі може не мати можливості літати. Різні гострі проблеми можуть бути чимось звичайним, наприклад, інфекцією грудної клітки або навіть вірусним захворюванням, яке може бути досить серйозним під час вагітності. Перельоти можуть погіршити ситуацію через зневоднення, а тривале сидіння без руху також підвищує ризик утворення тромбів", – пояснила докторка Еллі Кеннон, оглядачка Mail on Sunday і лікарка загальної практики.

За її словами, наслідки можуть бути і більш довгостроковими, включно з високим кров'яним тиском або діабетом.

"Подорожі на великі відстані можуть бути небезпечними в цьому сценарії через необхідність постійного спостереження", – підкреслила лікарка.

Тепер принцеса збирається святкувати Різдво в Сандрінгемі з королівською сім'єю разом із чоловіком, трирічною донькою Сієною і восьмирічним пасинком Вольфі.

Принцеса Беатріс відвідала концерт різдвяних гімнів у Вестмінстерському абатстві Фото: Getty

Нещодавно Беатріс відвідала інші публічні заходи, включно з передріздвяним обідом у Букінгемському палаці.

Раніше Фокус писав, що принцеса Беатріс стала найстильнішою королівською особою 2024 року.