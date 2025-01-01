Меган Маркл вернулась в Instagram спустя семь лет (видео)

В 2018 году актриса ушла из своих соцсетей. В первый день 2025 года жена принца Гарри вернулась в Instagram.

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Меган Маркл неожиданно вернулась в Instagram. Герцогиня Сассекская опубликовала черно-белое видео после лет "молчания" в личных социальных сетях.

В профиле с именем "meghan" стоит черно-белый снимок улыбающейся королевской персоны. Единственный пост — это свежее видео, на котором изображена Меган, которая бежит по пляжу, повернувшись спиной к камере. Она написала на песке "2025", показав этот ролик в первый день нового года.

Когда американская актриса вышла замуж за принца Гарри в 2018 году, она удалила все свои социальные сети и деактивировала учетные записи. На Новый год 2025 герцогиня, похоже, вернулась в сеть.

Сейчас учетная запись имеет 177 000 подписчиков, однако она ни за кем не следит, и комментарии отключены.

Меган Маркл

В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл сложили должности старших членов королевской семьи.

В том же году пара переехала в Монтесито, штат Калифорния, и начала другие проекты, чтобы поддерживать и продвигать свой бренд. Они подписали соглашение с Netflix на 100 миллионов долларов, и Меган работает над своим брендом American Riviera Orchard.

Напомним, Кейт Миддлтон готова помириться с Гарри и Меган.

Также Фокус писал о рождественской открытке принца Гарри и Меган Маркл.