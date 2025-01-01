Меган Маркл повернулася в Instagram через сім років (відео)

У 2018 році акторка пішла із своїх соцмереж. У перший день 2025 року дружина принца Гаррі повернулася в Instagram.

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Меган Маркл несподівано повернулася в Instagram. Герцогиня Сассекська опублікувала чорно-біле відео після років "мовчання" в особистих соціальних мережах.

У профілі з іменем "meghan" стоїть чорно-білий знімок королівської персони, яка посміхається. Єдиний допис — це свіже відео, на якому зображено Меган, яка біжить по пляжу, повернувшись спиною до камери. Вона написала на піску "2025", показавши цей ролик у перший день нового року.

Коли американська акторка вийшла заміж за принца Гаррі у 2018 році, вона видалила всі свої соціальні мережі та деактивувала облікові записи. На Новий рік 2025 герцогиня, схоже, повернулася в мережу.

Наразі обліковий запис має 177 000 підписників, однак він ні за ким не стежить, і коментарі вимкнені.

Меган Маркл

У 2020 році принц Гаррі та Меган Маркл залишили посади старших членів королівської родини.

Того ж року пара переїхала до Монтесіто, штат Каліфорнія, і розпочала інші проєкти, щоб підтримувати та просувати свій бренд. Вони підписали угоду з Netflix на 100 мільйонів доларів, і Меган працює над своїм брендом American Riviera Orchard.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон готова помиритися з Гаррі та Меган.

Також Фокус писав про різдвяну листівку принца Гаррі та Меган Маркл.