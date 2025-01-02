Принц Гарри показался с 5-летним сыном Арчи: какое у них хобби (фото)

Меган Маркл и принц Гарри практически не показывают лица своих детей. Арчи и Лилибет Диана растут в США, вдали от своих королевских родственников.

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40-летний принц Гарри и его 5-летний сын Арчи занимаются серфингом. Отец и наследник показались на кадрах инструктора-серфера в Instagram.

На фото принц Гарри, принц Арчи, инструктор и еще один ребенок сидят на гидроцикле в солнечный день.

Отметим, что инструктор уже удалил этот снимок. Вероятно, по просьбе герцога Сассекского, который держит детей подальше от внимания публики. Впрочем, фото с Арчи уже разлетелось по сети.

Принц Гарри с сыном Арчи Фото: Raimana Van Bastolaer

"Мне нравится эта новая свобода для принца Гарри! Он выглядит таким счастливым, и за это жалкие королевские всегда будут его ненавидеть. Он выбрал свою семью, а не их безумную жизнь!", "Извините, что вам пришлось удалить замечательные фотографии с принцем Арчи и вашим сыном, но я понимаю причину. Надеемся, что Арчи хорошо занимается серфингом под вашим руководством", — пишут пользователи сети.

Принц Гарри занимается серфингом

Кроме Арчи, принц Гарри и Меган Маркл воспитывают дочь Лилибет Диану, которая родилась в 2021 году. Принцесса появилась на свет уже в США. А маленького Арчи забрали из Великобритании, когда ему еще не было даже года. Дети Сассекских практически не видятся со своими королевскими родственниками после того, как Меган и Гарри сложили монаршие обязанности и перебрались на другой континент.

Напомним, Кейт Миддлтон готова помириться с Гарри и Меган.

Также Фокус писал о возвращении Меган Маркл в Instagram.