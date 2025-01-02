Принц Гаррі показався з 5-річним сином Арчі: яке в них хобі (фото)

Меган Маркл та принц Гаррі практично не показують обличчя своїх дітей. Арчі та Лілібет Діана зростають у США, далеко від своїх королівських родичів.

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40-річний принц Гаррі та його 5-річний син Арчі займаються серфінгом. Батько та спадкоємець показалися на кадрах інструктора-серфера в Instagram.

На фото принц Гаррі, принц Арчі, інструктор та ще одна дитина сидять на гідроциклі в сонячний день.

Зазначимо, що інструктор уже видалив цей знімок. Ймовірно, на прохання герцога Сассекського, який тримає дітей подалі від уваги публіки. Втім, фото з Арчі вже розлетілося мережею.

Принц Гаррі із сином Арчі Фото: Raimana Van Bastolaer

"Мені подобається ця нова свобода для принца Гаррі! Він виглядає таким щасливим, і за це жалюгідні королівські завжди будуть його ненавидіти. Він обрав свою сім'ю, а не їхнє шалене життя!", "Вибачте, що вам довелося видалити чудові фотографії з принцом Арчі та вашим сином, але я розумію причину. Сподіваємося, що Арчі добре займається серфінгом під вашим керівництвом", — пишуть користувачі мережі.

Принц Гаррі займається серфінгом

Окрім Арчі, принц Гаррі та Меган Маркл виховують доньку Лілібет Діану, яка народилася у 2021 році. Принцеса зʼявилася на світ уже в США. А маленького Арчі забрали з Великої Британії, коли його ще не було навіть року. Діти Сассекських практично не бачаться зі своїми королівськими родичами після того, як Меган та Гаррі склали монарші обовʼязки та перебралися на інший континент.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон готова помиритися з Гаррі та Меган.

Також Фокус писав про повернення Меган Маркл в Instagram.