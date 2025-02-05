Кейт Миддлтон продемонстрировала элегантный повседневный образ (фото)

Принцесса Уэльская вернулась к своим публичным обязанностям после года борьбы с раком. Сейчас она находится в ремиссии.

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43-летняя принцесса Уэльская Кэтрин посетила Национальную портретную галерею в Лондоне, куда приехала на автобусе вместе с учениками начальной школы Церкви всех душ Англии, пишет People. Выходя из транспорта, Кейт взяла за руку маленькую девочку по имени Грейс, чтобы пройти через вестибюль возле галереи.

Эти дети стали первыми, кто прошел по тропе Bobeam Tree Trail — интерактивному путешествию по портретам галереи, призванному способствовать социальному и эмоциональному обучению. Посещение интерактивной тропы в Национальной портретной галерее ознаменовало собой последний шаг в миссии принцессы Уэльской по поддержке развития детей младшего возраста. Вдохновленный программой принцессы Кейт "Shaping Us Framework", запущенной 2 февраля, он был разработан совместно с ее Центром раннего детства и Национальной портретной галереей. Это место имеет особое значение для Кейт, поскольку она стала его покровительницей в первый год жизни в королевской семье.

Для мероприятия Кэтрин выбрала уютный коричневый блейзер от австрийского бренда Petar Petrov, основанного в 2009 году дизайнером с украинскими корнями Петаром Петровым, темно-серой водолазке серых брюках в тонкую полоску от Max Mara и черных кожаных туфлях от Russell & Bromley. Волосы принцессы традиционно были распущены и завиты в легкие локоны, а в ушах красовались золотые серьги от бренда Sézane.

И 15 учеников, и исполнительный директор школы Аликс Аскоу были в восторге от события.

"Для детей это было просто волшебно. Это был момент благоговения и удивления. Они много работали над произведениями искусства в школе, поэтому для них возможность увидеть это в галерее с принцессой была волшебной. Это то, из чего сделаны воспоминания. Она сидела с детьми в автобусе и болтала с ними. Она была такой расслабленной и оживленной, и это было действительно естественно. У нас больше никогда не будет такой школьной поездки, не так ли?" – рассказала учительница.

По ее словам, Кэтрин очень заинтересована в детях и видит вещи их глазами, а также поощряет их обсуждать фотографии.

Кейт помогала детям с их портретами, сидя с ними в "уютном уголке, который является нашим пространством для повествования. Они все сидели, рисовали и размещали их в волшебном шкафу, где они исчезали. Мы, возможно, раскроем некоторые из них", – отметила Лиз Смит, директор по обучению и вовлечению в Национальной портретной галерее.

Смит добавляет, что присутствие принцессы Уэльской "значит все", чтобы "создать опыт, подкрепленный знаниями и опытом", и распространить это сообщение.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон приняла решение, которое расстроит ее фанатов.