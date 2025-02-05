Кейт Міддлтон продемонструвала елегантний повсякденний образ (фото)

Принцеса Уельська повернулася до своїх публічних обов'язків після року боротьби з раком. Зараз вона перебуває в ремісії.

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43-річна принцеса Уельська Кетрін відвідала Національну портретну галерею в Лондоні, куди приїхала на автобусі разом з учнями початкової школи Церкви всіх душ Англії, пише People. Виходячи з транспорту, Кейт взяла за руку маленьку дівчинку на ім'я Грейс, щоб пройти через вестибюль біля галереї.

Ці діти стали першими, хто пройшов стежкою Bobeam Tree Trail – інтерактивною мандрівкою портретами галереї, покликаною сприяти соціальному та емоційному навчанню. Відвідування інтерактивної стежки в Національній портретній галереї ознаменувало собою останній крок у місії принцеси Уельської з підтримки розвитку дітей молодшого віку. Натхненна програмою принцеси Кейт "Shaping Us Framework", запущеною 2 лютого, вона була розроблена спільно з її Центром раннього дитинства та Національною портретною галереєю. Це місце має особливе значення для Кейт, оскільки вона стала його покровителькою в перший рік життя в королівській родині.

Для заходу Кетрін обрала затишний коричневий блейзер від австрійського бренду Petar Petrov, заснованого 2009 року дизайнером з українським корінням Петаром Петровим, темно-сіру водолазку, сірі штани в тонку смужку від Max Mara і чорні шкіряні туфлі від Russell & Bromley. Волосся принцеси традиційно було розпущене і завите в легкі локони, а у вухах красувалися золоті сережки від бренду Sézane.

І 15 учнів, і виконавча директорка школи Алікс Аскоу були в захваті від події.

"Для дітей це було просто чарівно. Це був момент благоговіння і здивування. Вони багато працювали над творами мистецтва в школі, тому для них можливість побачити це в галереї з принцесою була чарівною. Це те, з чого зроблені спогади. Вона сиділа з дітьми в автобусі й базікала з ними. Вона була такою розслабленою і жвавою, і це було справді природно. У нас більше ніколи не буде такої шкільної поїздки, чи не так?" — розповіла вчителька.

За її словами, Кетрін дуже зацікавлена в дітях і бачить речі їхніми очима, а також заохочує їх обговорювати фотографії.

Кейт допомагала дітям з їхніми портретами, сидячи з ними в "затишному куточку, який є нашим простором для розповіді. Вони всі сиділи, малювали і розміщували їх у чарівній шафі, де вони зникали. Ми, можливо, розкриємо деякі з них", – зазначила Ліз Сміт, директорка з навчання та залучення в Національній портретній галереї.

Сміт додає, що присутність принцеси Уельської "значить усе", щоб "створити досвід, підкріплений знаннями та досвідом", і поширити це повідомлення.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон ухвалила рішення, яке засмутить її фанатів.