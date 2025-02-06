В американском суде рассмотрят вопрос о честности визовых документов принца Гарри

В своих мемуарах принц Гарри признался в употреблении наркотиков, и теперь общественность хочет знать, указан ли этом момент в его визовых документах.

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6 февраля в окружном суде Вашингтона, округ Колумбия, состоится заседание, где судья примет решение об отмене предыдущего постановления о том, что визовая заявка герцога Сассекского должна оставаться конфиденциальной. Это первое слушание по поводу визовых записей принца Гарри с момента вступления Дональда Трампа в должность президента, сообщает The Times.

Откровения сына британского монарха в своих мемуарах "Запасной" о том, что он употреблял марихуану, кокаин и галлюциногенные грибы подняли в обществе вопрос, почему ему разрешили въехать в Америку в 2020 году после того, как он ушел с поста старшего члена королевской семьи с женой Меган Маркл.

В сентябре прошлого года судья США Карл Николс постановил, что общественность не заинтересована в раскрытии иммиграционных записей герцога, и они должны оставаться конфиденциальными, но Heritage Foundation просит изменить решение. Судья согласился возобновить рассмотрение дела и приказал адвокатам всех сторон явиться в суд на слушание по "ходатайству об освобождении от судебного решения" сегодня.

Иск против Министерства внутренней безопасности (DHS) впервые рассматривается в судах США с тех пор, как Трамп возглавил Белый дом второй раз. Не исключено, что глава государства может вмешаться и попросить опубликовать документы. Ранее он уже предупреждал, что Гарри может столкнуться с последствиями, если он солжет о приеме наркотиков.

Мемуары принца Гарри "Запасной" Фото: Getty Images

По словам адвоката Heritage Foundation Сэмюэля Дьюи, он хотел, чтобы судья отменил свое предыдущее решение, поскольку "слишком полагался на секретные доказательства".

"По нашему мнению, опора на эти доказательства в сочетании с предыдущей недобросовестностью администрации Байдена требует, чтобы судья отменил свое решение и позволил нам рассмотреть секретные доказательства", – заявил он.

В своей книге Гарри писал, что кокаин "ничего мне не сделал", добавив: "Марихуана — это другое, она на самом деле действительно помогла мне". Фонд Heritage Foundation утверждал, что законодательство США "обычно делает такого человека недопустимым для въезда" в страну. Аналитический центр также заявил, что ответы о предыдущем употреблении наркотиков герцогом в его заявлении на визу должны были быть раскрыты, поскольку они могли вызвать вопросы о честности правительства США.

Дональд Трамп давно относится к герцогу Сассекскому с предубеждением, считая, что тот предал свою бабушку-королеву. Он заявлял, что Гарри не заслуживает привилегированного отношения в вопросе получения американского гражданства, и если он солгал, то "придется принять соответствующие меры". Под мерами он, вероятнее всего, имеет в виду депортацию.

Ранее утверждалось, что Гарри либо солгал в своих документах об употреблении наркотиков, либо администрация Джо Байдена оказала ему особое отношение, чтобы он эмигрировал в страну.

Напомним, Фокус писал, что принц Гарри и Меган Маркл обиделись на статью о себе в популярном таблоиде.