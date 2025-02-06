В американському суді розглянуть питання про чесність візових документів принца Гаррі

У своїх мемуарах принц Гаррі зізнався у вживанні наркотиків, і тепер громадськість хоче знати, чи вказано цей момент у його візових документах.

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6 лютого в окружному суді Вашингтона, округ Колумбія, відбудеться засідання, де суддя ухвалить рішення про скасування попередньої постанови про те, що візова заявка герцога Сассекського має залишатися конфіденційною. Це перше слухання з приводу візових записів принца Гаррі з моменту вступу Дональда Трампа на посаду президента, повідомляє The Times.

Одкровення сина британського монарха у своїх мемуарах "Запасний" про те, що він вживав марихуану, кокаїн і галюциногенні гриби, підняли в суспільстві запитання, чому йому дозволили в'їхати до Америки 2020 року після того, як він пішов із посади старшого члена королівської сім'ї з дружиною Меган Маркл.

У вересні минулого року суддя США Карл Ніколс постановив, що громадськість не зацікавлена в розкритті імміграційних записів герцога, і вони мають залишатися конфіденційними, але Heritage Foundation просить змінити рішення. Суддя погодився відновити розгляд справи і наказав адвокатам усіх сторін з'явитися до суду на слухання за "клопотанням про звільнення від судового рішення" сьогодні.

Позов проти Міністерства внутрішньої безпеки (DHS) вперше розглядають у судах США відтоді, як Трамп очолив Білий дім вдруге. Не виключено, що глава держави може втрутитися і попросити опублікувати документи. Раніше він уже попереджав, що Гаррі може зіткнутися з наслідками, якщо він збреше про прийом наркотиків.

Мемуари принца Гаррі "Запасний" Фото: Getty Images

За словами адвоката Heritage Foundation Семюеля Дьюї, він хотів, щоб суддя скасував своє попереднє рішення, оскільки "занадто покладався на секретні докази".

"На нашу думку, опора на ці докази в поєднанні з попередньою недобросовісністю адміністрації Байдена вимагає, щоб суддя скасував своє рішення і дозволив нам розглянути секретні докази", — заявив він.

У своїй книзі Гаррі писав, що кокаїн "нічого мені не зробив", додавши: "Марихуана — це інше, вона насправді справді дійсно допомогла мені". Фонд Heritage Foundation стверджував, що законодавство США "зазвичай робить таку людину неприпустимою для в'їзду" в країну. Аналітичний центр також заявив, що відповіді про попереднє вживання наркотиків герцогом у його заяві на візу мали бути розкриті, оскільки вони могли викликати питання про чесність уряду США.

Дональд Трамп давно ставиться до герцога Сассекського з упередженням, вважаючи, що той зрадив свою бабусю-королеву. Він заявляв, що Гаррі не заслуговує на привілейоване ставлення в питанні отримання американського громадянства, і якщо він збрехав, то "доведеться вжити відповідних заходів". Під заходами він, найімовірніше, має на увазі депортацію.

Раніше стверджували, що Гаррі або збрехав у своїх документах про вживання наркотиків, або адміністрація Джо Байдена надала йому особливе ставлення, щоб він емігрував до країни.

Нагадаємо, Фокус писав, що принц Гаррі та Меган Маркл образилися на статтю про себе в популярному таблоїді.