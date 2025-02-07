Пополнение в королевской семье: принцесса Швеции София родила четвертого ребенка

Имя и титул новорожденной пока не разглашается. По традиции, это происходит не раньше, чем на второй день после появления королевской особы.

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40-летняя прнцесса София, жена шведского принца Карла Филиппа, родила дочь, которая стала четвертым ребенком пары. У супругов уже подрастают трое сыновей: принц Александр, герцог Седерманландский, принц Габриэль, герцог Даларна, и принц Юлиан, герцог Халландский. Радостную новость сообщил королевский дворец.

"Ее Королевское Высочество принцесса София в пятницу, 7 февраля 2025 года в 13:10 родила здоровую и благополучную дочь в больнице Дандерюд", – говорится в заявлении.

По традиции маловероятно, что имя ребенка будет раскрыто до 8 февраля, как и официальный титул новой герцогини. Новорожденная будет жить со своей семьей на вилле Солбакен, родовом поместье на окраине Королевского парка игр в Стокгольме.

Принцесса София и принц Карл Филипп (единственный сын короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии) объявили, что ожидают четвертого ребенка, в официальном заявлении в социальных сетях.

"Мальчики получили информацию, они очень счастливы и считают, что все это очень волнительно!" — говорится в заявлении королевской семьи.

Объявление королевской семьи было опубликовано вместе с трогательной фотографией пары, смотрящей в камеру у озера, и принцесса София склонила голову к мужу.

В интервью Vogue Scandinavia, которое совпало с 40-летием Софии, принцесса поделилась, что она "всегда, всегда, всегда мечтала о семье".

"И я, и мой муж выросли в семье из пяти человек – с тремя детьми. Поэтому мы подумали, что это будет хорошее число, и мы были вполне удовлетворены этим. Но, к счастью, нас ждет бонус. Мы чувствуем себя очень скромными и благодарными. Возможно, это не входило в планы, но теперь мы очень, очень взволнованы. Особенно дети", – отметила она.

Отношения бывшей звезды реалити-шоу и модели Софии с принцем Карлом Филиппом поначалу вызывали недоумение. Сообщалось, что пара познакомилась в ночном клубе. Однако несмотря на это принцесса быстро стала одним из самых любимых членов шведской королевской семьи.

Ранее Фокус писал, что принцесса Швеции София показала фото с крещения третьего ребенка.