Поповнення в королівській родині: принцеса Швеції Софія народила четверту дитину

Ім'я і титул новонародженої поки що не розголошують. За традицією, це відбувається не раніше, ніж на другий день після появи королівської особи.

Related video

40-річна прнцеса Софія, дружина шведського принца Карла Філіпа, народила доньку, яка стала четвертою дитиною пари. У подружжя вже підростають троє синів: принц Олександр, герцог Седерманландський, принц Габріель, герцог Даларна, і принц Юліан, герцог Галландський. Радісну новину повідомив королівський палац.

"Її Королівська Високість принцеса Софія в п'ятницю, 7 лютого 2025 року о 13:10 народила здорову і благополучну доньку в лікарні Дандерюд", — ідеться в заяві.

За традицією малоймовірно, що ім'я дитини буде розкрито до 8 лютого, як і офіційний титул нової герцогині. Новонароджена житиме зі своєю сім'єю на віллі Солбакен, родовому маєтку на околиці Королівського парку ігор у Стокгольмі.

Принцеса Софія і принц Карл Філіп (єдиний син короля Карла XVI Густава і королеви Сільвії) оголосили, що чекають на четверту дитину, в офіційній заяві в соціальних мережах.

"Хлопчики отримали інформацію, вони дуже щасливі і вважають, що все це дуже хвилююче!" — йдеться в заяві королівської сім'ї.

Оголошення королівської сім'ї опублікували разом зі зворушливою фотографією пари, яка дивиться в камеру біля озера, і принцеса Софія схилила голову до чоловіка.

В інтерв'ю Vogue Scandinavia, яке збіглося з 40-річчям Софії, принцеса поділилася, що вона "завжди, завжди, завжди мріяла про сім'ю".

"І я, і мій чоловік виросли в сім'ї з п'яти осіб — із трьома дітьми. Тому ми подумали, що це буде гарне число, і ми були цілком задоволені цим. Але, на щастя, на нас чекає бонус. Ми почуваємося дуже скромними і вдячними. Можливо, це не входило в плани, але тепер ми дуже, дуже схвильовані. Особливо діти", — зазначила вона.

Стосунки колишньої зірки реаліті-шоу і моделі Софії з принцом Карлом Філіпом спочатку викликали подив. Повідомлялося, що пара познайомилася в нічному клубі. Однак, незважаючи на це, принцеса швидко стала одним із найулюбленіших членів шведської королівської сім'ї.

Раніше Фокус писав, що принцеса Швеції Софія показала фото з хрещення третьої дитини.