Король Карл XVI Густав официально объявил имя своей внучки

Девочка получила не только имя, но и титул герцогини Вестерботтенской.

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Спустя три дня после рождения четвертого ребенка принцессы Софии и принца Карла Филиппа король Швеции Карл XVI Густав официально объявил имя своей внучки, пишет Hello. Имя девочки прозвучало на заседании совета в Королевском дворце в Стокгольме

"На заседании совета Его Величество Король сообщил правительству, что ребенок, который является восьмым в очереди на престол, будет назван Инес Мари Лилиан Сильвия с именем Инес. Принцессе Инес дарован титул герцогини Вестерботтенской. В соответствии с решением короля от 7 октября 2019 года об изменениях в королевском доме принцесса Инес является членом королевской семьи. Однако принцесса не будет частью королевского дома и, следовательно, не является королевским высочеством", – говорится в заявлении дворца.

Инес – это женское имя испанского происхождения, которое также связано с греческим именем Агнес, означающим "чистая" или "святая".

Вторые имена ребенка, Сильвия и Мария, являются трогательной данью уважения матери Карла Филиппа, королеве Сильвии, и матери Софии, Мари Хеллквист. Лилиан, похоже, отдает дань уважения двоюродной бабушке Карла Филиппа и бывшей британской фотомодели, принцессе Лилиан Шведской, герцогине Халландской, которая умерла в 2013 году.

Герцогский титул ребенка, герцогиня Вестерботтенская, в последний раз носила мать короля Карла, принцесса Сибилла Саксен-Кобург-Готская, которая умерла в 1972 году.

Дочь принцессы Софии и принца Карла Филиппа появилась на свет в 13:10 в больнице Дандерюд 7 февраля, а дворец объявил о радостной новости всего два часа спустя. Счастливіе родители покинули больницу уже на следующий день после появления дочери на свет. Принц Карл Филипп вез свою дочь в светло-розовом автокресле.

"Мы рады приветствовать нашу новорожденную дочь в этом мире. Старшие братья теперь с нетерпением ждут знакомства со своей новой маленькой сестрой", – сказал он журналистам.

У пары также есть трое сыновей: восьмилетний принц Александр, семилетний принц Габриэль и трехлетний принц Джулиан.

Ранее Фокус писал, что о своей беременности принцесса София сообщила в сентябре прошлого года.