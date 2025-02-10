Король Карл XVI Густав офіційно оголосив ім'я своєї внучки

Дівчинка отримала не тільки ім'я, а й титул герцогині Вестерботтенської.

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Через три дні після народження четвертої дитини принцеси Софії та принца Карла Філіпа король Швеції Карл XVI Густав офіційно оголосив ім'я своєї онуки, пише Hello. Ім'я дівчинки прозвучало на засіданні ради в Королівському палаці в Стокгольмі

"На засіданні ради Його Величність Король повідомив уряду, що дитина, яка є восьмою в черзі на престол, буде названа Інес Марі Ліліан Сільвія з ім'ям Інес. Принцесі Інес даровано титул герцогині Вестерботтенської. Відповідно до рішення короля від 7 жовтня 2019 року про зміни в королівському домі принцеса Інес є членом королівської сім'ї. Однак принцеса не буде частиною королівського дому і, отже, не є королівською високістю", — ідеться в заяві палацу.

Інес — це жіноче ім'я іспанського походження, яке також пов'язане з грецьким ім'ям Агнес, що означає "чиста" або "свята".

Другі імена дитини, Сільвія і Марія, є зворушливою даниною поваги матері Карла Філіпа, королеві Сільвії, і матері Софії, Марі Геллквіст. Ліліан, схоже, віддає данину поваги двоюрідній бабусі Карла Філіпа і колишній британській фотомоделі, принцесі Ліліан Шведській, герцогині Галландській, яка померла 2013 року.

Герцогський титул дитини, герцогиня Вестерботтенська, востаннє носила мати короля Карла, принцеса Сибілла Саксен-Кобург-Готська, яка померла 1972 року.

Дочка принцеси Софії та принца Карла Філіпа з'явилася на світ о 13:10 у лікарні Дандерюд 7 лютого, а палац оголосив про радісну новину лише через дві години. Щасливі батьки покинули лікарню вже наступного дня після появи доньки на світ. Принц Карл Філіп віз свою доньку у світло-рожевому автокріслі.

"Ми раді вітати нашу новонароджену доньку в цьому світі. Старші брати тепер із нетерпінням чекають знайомства зі своєю новою маленькою сестрою", — сказав він журналістам.

У пари також є троє синів: восьмирічний принц Олександр, семирічний принц Габріель і трирічний принц Джуліан.

Раніше Фокус писав, що про свою вагітність принцеса Софія повідомила у вересні минулого року.