Почти королевская свадьба: кузина принца Уильяма вышла замуж (фото)

Свадьбу сыграла Фиби Нэтчбулл, правнучка 1-го графа Маунтбеттена Бирманского, который в 1979 году погиб после взрыва, организованного Ирландской республиканской армией.

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Кузина принца Уильяма и принца Гарри, Фиби Нэтчбулл, наследница Маунтбеттенов, связала себя узами брака на стильной церемонии в Лондоне. 29-летняя светская львица вышла замуж за инвестиционного банкира. Об этом пишет Daily Mail.

Молодожены сочетались браком у здания ЗАГСа в Челси и Кенсингтоне, где когда-то праздновали свою свадьбу такие знаменитости, как кронпринцесса Греции Мари Шанталь, Джуди Гарленд и Уоллис Симпсон.

Свадьба Фиби Нэтчбулл Фото: Instagram Daisy Knatchbull

Избранником 29-летней Фиби, правнучки 1-го графа Маунтбеттена Бирманского стал инвестиционный банкир Леопольд Гловер. Фиби и ее супруг обручились в январе этого года в Нью-Йорке, где, как сообщается, они проживают уже чуть больше года.

Несмотря на своих королевских родственников, Фиби известна тем, что избегает всеобщего внимания, так что церемония была очень скромной.

Принц Уэльский, троюродный брат Фиби, на мероприятии не присутствовал, поскольку они с Кейт посетили райский остров Мюстик на Карибских островах. В ходе поездки он также пропустил воскресную церемонию вручения премии BAFTA.

Свадьба Фиби Нэтчбулл Фото: Instagram Daisy Knatchbull

Фиби, работает директором по развитию глобальных клиентов в Freuds+ в Нью-Йорке и выглядела ослепительно в стильном ансамбле, включающем кремовое мини-платье-смокинг от бренда своей сестры Дейзи Knatchbull, ранее известного как The Deck.

Прадедушка Фиби — первый граф Маунтбеттен Бирманский, что делает ее троюродной сестрой принца Уильяма и принца Гарри.

Семья Маунтбеттенов настолько тесно связана с британской монархией, что дети принца Гарри, принцесса Лилибет и принц Арчи, носят эту фамилию.

Всего у Маунтбеттенов 29 правнуков, и все они прожили совершенно разные жизни, причем многие, включая Фиби, предпочли оставаться в тени.

Фиби Нэтчбулл и ее помолвочное кольцо Фото: Instagram Daisy Knatchbull

Дядя Фиби — нынешний граф Маунтбеттен, который живет в семейном поместье Бродлендс вместе со своей тетей Памелой Хикс, которая была близким другом покойного принца Филиппа.

А судьба 1-го графа Маунтбеттена Бирманского, дяди принца Филиппа, была трагичной. Последний вице-губернатор Индии был героем Второй мировой войны, командовал флотилией эсминцев, принимал японскую капитуляцию в Сингапуре в 1945 году. А в 1979 году погиб от взрыва на своей яхте в результате террористического акта, организованного Временной Ирландской республиканской армией (ИРА).

Напомним, хотя Кейт Миддлтон и принц Уильям пропустили церемонию BAFTA 2025, там было немало роскошных платьев и эффектных выходов на красную дорожку.