Майже королівське весілля: кузина принца Вільяма вийшла заміж (фото)

Весілля зіграла Фібі Нетчбулл, правнучка 1-го графа Маунтбеттена Бірманського, який 1979 року загинув після вибуху, організованого Ірландською республіканською армією.

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Кузина принца Вільяма і принца Гаррі, Фібі Нетчбулл, спадкоємиця Маунтбеттенів, пов'язала себе узами шлюбу на стильній церемонії в Лондоні. 29-річна світська левиця вийшла заміж за інвестиційного банкіра. Про це пише Daily Mail.

Молодята взяли шлюб біля будівлі РАЦСу в Челсі і Кенсінгтоні, де колись святкували своє весілля такі знаменитості, як кронпринцеса Греції Марі Шанталь, Джуді Гарленд і Волліс Сімпсон.

Весілля Фібі Нетчбулл Фото: Instagram Daisy Knatchbull

Обранцем 29-річної Фібі, правнучки 1-го графа Маунтбеттена Бірманського став інвестиційний банкір Леопольд Гловер. Фібі та її чоловік побралися в січні цього року в Нью-Йорку, де, як повідомляється, вони проживають уже трохи більше року.

Незважаючи на своїх королівських родичів, Фібі відома тим, що уникає загальної уваги, тож церемонія була дуже скромною.

Принц Уельський, троюрідний брат Фібі, на заході не був присутній, оскільки вони з Кейт відвідали райський острів Мюстік на Карибських островах. Під час поїздки він також пропустив недільну церемонію вручення премії BAFTA.

Весілля Фібі Нетчбулл Фото: Instagram Daisy Knatchbull

Фібі працює директором з розвитку глобальних клієнтів у Freuds+ в Нью-Йорку і мала сліпучий вигляд у стильному ансамблі, що включав кремову міні-сукню-смокінг від бренду своєї сестри Дейзі Knatchbull, раніше відомого як The Deck.

Прадід Фібі — перший граф Маунтбеттен Бірманський, що робить її троюрідною сестрою принца Вільяма і принца Гаррі.

Сім'я Маунтбеттенів настільки тісно пов'язана з британською монархією, що діти принца Гаррі, принцеса Лілібет і принц Арчі, носять це прізвище.

Загалом у Маунтбеттенів 29 правнуків, і всі вони прожили абсолютно різні життя, до того ж багато хто, включно з Фібі, вважали за краще залишатися в тіні.

Фібі Нетчбулл та її обручка для заручин Фото: Instagram Daisy Knatchbull

Дядько Фібі — нинішній граф Маунтбеттен, який мешкає в родинному маєтку Бродлендс разом зі своєю тіткою Памелою Гікс, яка була близьким другом покійного принца Філіпа.

А доля 1-го графа Маунтбеттена Бірманського, дядька принца Філіпа, була трагічною. Останній віце-губернатор Індії був героєм Другої світової війни, командував флотилією есмінців, приймав японську капітуляцію в Сінгапурі 1945 року. А 1979 року загинув від вибуху на своїй яхті внаслідок терористичного акту, організованого Тимчасовою Ірландською республіканською армією (ІРА).

Нагадаємо, хоча Кейт Міддлтон і принц Вільям пропустили церемонію BAFTA 2025, там було чимало розкішних суконь і ефектних виходів на червону доріжку.