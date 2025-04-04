Король Чарльз III вернулся на публику и сыграл на морковке (видео)

76-летний король Чарльз III вернулся к официальным публичным обязанностям после того, как временные побочные эффекты от лечения рака заставили его отменить ряд мероприятий в конце прошлой недели, и встретился с коллективом London Vegetable Orchestra в Виндзорском замке.

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Об этом сообщает The Standart.

Музыкальная группа, название которой переводится как Лондонский овощной оркестр, сыграла для монарха в зале Святого Георгия на морковке, тыкве, репе и цукини. Это единственный в Великобритании ансамбль, использующий инструменты, сделанные вручную из местных овощей.

"Овощная" композиция прозвучала во время приема, устроенного Чарльзом и герцогом и герцогиней Глостерскими в Виндзорском замке в знак признания тех, кто участвует в общественной музыке по всему Соединенному Королевству. На мероприятии присутствовали 350 гостей.

После выступления к ним подошел король, чтобы пообщаться, и даже попробовал поиграть на блокфлейте из морковки детскую песенку "Twinkle, Twinkle Little Star".

London Vegetable Orchestra играет на инструментах из овощей

По словам Эйприл Койеджо из Королевского оперного театра, Его Величество мимоходом пошутил, что "он надеется, что они съедят морковь, потому что он не хочет, чтобы еда пропадала".

Чарльз также встретился с гостями в зале Ватерлоо в Виндзоре, чтобы послушать Королевский колледж музыки, хор Sing for Freedom и британскую саксофонистку Йолану Да Браун.

"Он был в прекрасном расположении духа, веселый, смеялся и шутил. Эта дерзкая улыбка, когда вы держите его за руку. Он такой искренний. Я говорил с ним о том, как я начал заниматься диджеингом только в конце жизни, и он сказал, что это замечательно и как здорово, что мне это нравится", – рассказал журналистам 66-летний диджей Алан Ливингстон, который работает на All FM, общественной радиостанции в Манчестере.

Ранее мужчина был менеджером Королевской почты, но два года назад нашел себя в музыке. Обсуждая возвращение короля к государственным делам после неожиданной госпитализации, он добавил:

"Удивительно, что он прилагает усилия. Какой невероятный человек, чтобы делать все это и поощрять людей делать хорошую работу в обществе".

Во время мероприятия хор Королевского оперного театра "Песни для Украины" пел на балконе. Коллектив состоит из украинских певцов, пострадавших от войны.

Король Чарльз III всегда был страстным любителем музыки. Он провел свои университетские дни, играя на виолончели в школьном оркестре, и является покровителем нескольких музыкальных организаций.

Ранее Фокус писал, что король Чарльз III решил потратить 3 млн на особняк, чтобы в нем не проводили свадеб.